Bundesrat Beat Jans und Kantonsvertreter ziehen eine positive Bilanz der Roadmap gegen häusliche und sexuelle Gewalt. Fortschritte wurden insbesondere durch elektronische Überwachung und einheitliche Bedrohungsmanagement-Standards erzielt. Neue Massnahmen wie eine nationale Opfernummer und eine Gesetzesvorlage zur Verbesserung des Schutzes im Zivilrecht sind geplant.

Bundesrat Beat Jans hat gemeinsam mit Vertretern der Kantone eine positive Bilanz der « Roadmap gegen häusliche und sexuelle Gewalt» gezogen. Die seit April 2021 laufende Initiative hat sich als wirksam erwiesen, insbesondere durch den Einsatz von elektronischer Überwachung, die den Schutz von Opfern deutlich verbessert.

Kantone haben zudem einheitliche Standards für das Bedrohungsmanagement festgelegt, um Gewaltrisiken frühzeitig zu erkennen und einzudämmen. Die Roadmap umfasst zehn Handlungsfelder, darunter technische Hilfsmittel, eine zentrale Opfernummer, den Ausbau von Schutzunterkünften und die Betreuung von Kindern und Tätern. Obwohl bereits Fortschritte erzielt wurden, betonen die Beteiligten, dass der Kampf gegen häusliche und sexuelle Gewalt ein langfristiger Prozess ist, der politischen Willen, Ressourcen und Koordination erfordert. Ein wichtiger nächster Schritt ist die Einführung einer nationalen Opfernummer (142) am 1.

Mai, die rund um die Uhr Zugang zu Unterstützungsangeboten bieten soll. Darüber hinaus sind der Ausbau von Notunterkünften und Anpassungen im Opferhilferecht geplant. Langfristig soll das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) dem Bundesrat bis Anfang 2027 eine Gesetzesvorlage zur Verbesserung des Schutzes im Zivilrecht vorlegen, die sorgfältigere Risikoabklärungen und einen verbesserten Schutz von Gewaltopfern vorsieht.

Parallel dazu arbeiten das EJPD und das Departement des Innern (EDI) an einer neuen nationalen Strategie, die die bestehenden Massnahmen bündeln und an die Istanbul-Konvention anknüpfen soll. Diese Strategie soll im Frühling 2027 verabschiedet werden. Die Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt wird als strukturelles Problem betrachtet, das die Förderung der Gleichstellung erfordert. Gian Beeli, Co-Direktor des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann, betont die Notwendigkeit, auch neue Formen digitaler Gewalt stärker zu berücksichtigen.

Die Gleichstellungsstrategie soll bis Ende des Jahres weiterentwickelt und bis 2030 gezielt vorangetrieben werden. Für Betroffene stehen zahlreiche Hilfsangebote zur Verfügung, darunter die Polizei (117), Frauenhäuser, Mädchenhäuser, Schutzhäuser für Männer, Opferhilfe Schweiz und verschiedene Beratungsstellen. Auch für gewaltausübende Personen gibt es Beratungsangebote. Die erfolgreiche Umsetzung der Roadmap erfordert eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sowie eine klare Zuständigkeitsverteilung





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