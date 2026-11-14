Portugal verliert gegen Dänemark - Norwegen und Österreich steigen auf

Portugal unterliegt im ersten Spiel nach Cristiano Ronados Rücktritt mit 1:4 gegen Dänemark. Norwegen und Österreich sichern sich den Aufstieg in Liga A der Nations League.

Portugal hat im ersten Pflichtspiel nach der Ära von Cristiano Ronaldo mit einem deutlichen 1:4-Niederlage gegen Dänemark Schiffbruch erlitten. Das Freundschaftsspiel fand im heimischen Stadion in Braga statt und diente zugleich als Hommage an den legendären Kapitän und Rekordtorschützen, der kürzlich sein Karriereende bekannt gab. Zu Ehren des Superstars waren alle portugiesischen Spieler in Trikots mit der Nummer 7 in die Partie gestartet. Doch die erhoffte Magie blieb aus, als die Dänen schnell eine dominierende Führung übernahmen und das Spiel schnell entzweigen ließen.

Dänemarks dominanter Auftritt in Braga

Jorge Jesus leitete die portugiesische Elf nach dem Rückzug von Ronaldo, konnte jedoch die Schwächen des Teams nicht verbergen. Dänemark nutzte eine klare Situation vor der Pause aus, als Ruben Dias im Strafraum einen Foulelfmeter durch Pierre-Emile Höjbjerg zum 1:0-Halbzeitstand verwandelte. Das Spiel drehte sich schnell zugunsten der Skandinavier, die eine beeindruckende Leistung zeigten und die heimische Elf technisch sowie taktisch übertrafen. Die Defensivschwächen Portugals wurden im weiteren Verlauf der Partie deutlich bestraft.

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Rasmus Højlund sorgte für den K.o.-Schlag, indem er innerhalb von sieben Minuten ein Doppelpack erzielte. Mit seinem zweiten Treffer stellte der Stürmer von Napoli den ehemaligen Basler Renato Veiga bloß, der als Verteidiger eine schwache Halbzeit zeigte. Veiga war auch beim perfekten Kopfball von Joachim Andersen zum 4:0 nicht richtig positioniert. Bernardo Silva versuchte in der Nachspielzeit noch einmal die Resultatkosmetik durch den Anschlusstreffer zum 1:4, was das Gesamtbild der portugiesischen Schwäche jedoch nicht mehr wettmachen konnte.

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Norwegen und Österreich sichern Aufstiegsplatz

Neben dem Debakel in Braga sorgten andere Ergebnisse für Verschiebungen in der Nations League-Qualifikation. Norwegen wahrte die Chancen auf einen Vorstoß in die Viertelfinals mit einem 3:1-Erfolg gegen Wales in Oslo. Trotz eines langen Phasen der Dominanz des Außenseiters Wales, brachte Antonio Nusa mit dem ersten Schuss aufs Tor das Heimteam überraschend in Führung. Andreas Schjelderup sorgte neun Minuten später für die Verdopplung auf 2:0, bevor Erling Haaland mit seinem 66. Länderspieltor vom Elfmeterpunkt den Endstand markierte.

Österreich stieg unter Ralf Rangnick fest in die Liga A auf. Sasa Kalajdzic sicherte mit dem 1:0-Sieg gegen Irland in Linz den notwendigen Punktgewinn. Parallel dazu kämpfte sich Schweden mit einem 3:2-Heimsieg gegen Bosnien-Herzegowina hoch. Nach einem 3:0-Vorsprung zur Halbzeit gerieten die Schweden noch ins Zittern, wobei der YB-Spieler Armin Gigovic für die Gäste traf. Ein weiterer Sieg im Direktduell könnte Norwegen das Viertelfinal-Ticket noch von Dänemark abluchsen, während Österreich und Schweden nun den Weg in die höchste Spielklasse gefunden haben.