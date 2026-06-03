Portugal und Österreich gewählt: Neuer UN-Sicherheitsrat ab 2027

Portugal und Österreich sind für die Jahre 2027 und 2028 in den UN-Sicherheitsrat gewählt worden. Die beiden Länder setzten sich nach langjährigen diplomatischen Bemühungen in der Regionalgruppe "Westeuropa und andere" durch. Die Regierungen feiern den Erfolg als großen diplomatischen Triumph und Betonung multilaterale Werte.

Portugal und Österreich haben sich erfolgreich um nichtständige Sitze im UN-Sicherheitsrat für die Jahre 2027 und 2028 beworben. Die Wahl fand im Juni 2024 während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York statt, wobei beide Länder in der Regionalgruppe "Westeuropa und andere" kandidierten.

Die beiden Staaten setzten sich in einer umkämpften Wahl gegen weitere Bewerber durch, wobei die genauen Gegenkandidaten nicht namentlich genannt wurden. Die Regierungen beider Länder betonten, der Erfolg sei das Ergebnis einer langfristigen und intensiven diplomatischen Kampagne, die über viele Jahre vorbereitet wurde. Der Einzug in den Sicherheitsrat wird als bedeutender Meilenstein in der Außenpolitik beider Nationen angesehen, da ihnen damit für zwei Jahre ein Sitz in dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen zuteilwird. Die Amtszeit beginnt im Januar 2027.

Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger erklärte in New York, der Sieg resultiere aus einer "intensiven und koordinierten Werbekampagne" sowie aus einem erstickenden 15-jährigen Wahlkampf, der schließlich zum Erfolg geführt habe. Portugals Außenminister Paulo Rangel betonte, dass das Engagement für die Prinzipien der Vereinten Nationen und den Multilateralismus sich ausgezahlt habe. Beide Länder hatten bereits in der Vergangenheit mehrfach im Sicherheitsrat gesessen; dieser nun gelungene Einzug markiert das jeweils vierte Mandat.

Die politische Führung in Wien und Lissabon hob hervor, dass die Wahl das internationale Vertrauen in die jeweilige Außenpolitik bestätige. In Portugal etwa sprach Präsident António Seguro von einem Erfolg, der "das gesamte portugiesische Volk ehrt" und die Glaubwürdigkeit, das Vertrauen und den Respekt widerspiegle, die Portugal in der internationalen Gemeinschaft genieße. Der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nannte das Ergebnis einen "großen diplomatischen Erfolg" für das Land.

Österreich stehe für Dialog statt Konfrontation, für Verständigung statt Blockdenken und für eine internationale Ordnung, in der die Stärke des Rechts über dem Recht des Stärkeren stehe. Diese Werteorientierung wird als zentrales Element des österreichischen Wahlkampfes gesehen. Beide Länder wollen ihre Zeit im Sicherheitsrat nutzen, um sich für multilaterale Lösungen, die Stärkung des Völkerrechts und die Friedenssicherung einzusetzen.

Der Sicherheitsrat besteht aus fünf ständigen Mitgliedern mit Vetorecht (China, Frankreich, Russland, Vereinigtes Königreich, USA) sowie zehn nichtständigen Mitgliedern, die jeweils für zwei Jahre von der Generalversammlung gewählt werden. Die Sitzverteilung folgt regionalen Gruppen, wobei "Westeuropa und andere" zwei Sitze innehat. Die WahlPortugals und Österreichs unterstreicht nach Einschätzung von Beobachtern die Bedeutung, die beide Staaten der internationalen Zusammenarbeit und der Rolle der UNO beimessen





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