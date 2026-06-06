Portugal und Deutschland gewinnen WM-Tests

Die portugiesische Nationalmannschaft schlägt Chile in Lissabon, während die DFB-Elf in Chicago einen Arbeitssieg gegen die USA feiert. Beide Spiele dienten als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026.

Portugal hat das erste von zwei geplanten Testspiele n vor der anstehenden Weltmeisterschaft erfolgreich bestritten. In Lissabon setzte sich die portugiesische Nationalmannschaft gegen Chile mit 2:1 durch.

Die Tore für den Mitfavoriten erzielten Gonçalo Guedes in der 58. Minute und Bruno Fernandes in der 75. Minute. Guedes war in der Halbzeit für den ausgeschalteten Superstar Cristiano Ronaldo eingewechselt worden.

Lucas Cepeda gelang in der Nachspielzeit der 92. Minute lediglich der Ehrentreffer für die Chilenen. Die Partie wurde zudem von zwei Platzverweisen überschattet. Portugals Rafael Leão und Chiles Iván Román sahen nach einem Handgemenge kurz vor dem Halbzeitpfiff beide die Rote Karte.

Im zweiten Spiel des Tages feierte die deutsche Nationalmannschaft einen wichtigen Auswärtssieg. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann in Chicago gegen die USA mit 2:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Leroy Sané in der 57. Minute.

Der oft kritisierte Mittelfeldspieler, der für den verletzten Lennart Karl in die Startelf gerückt war, sicherte damit den neunten Sieg in Serie für die DFB-Elf. Zuvor hatte Kai Havertz bereits in der zweiten Minute mit einem schnellen Angriff für die frühe Führung gesorgt. Antonee Robinson glich für die kampfstarken Amerikaner durch ein spektakuläres Distanztor in der 37. Minute aus.

Vor 63.636 Zuschauern im Soldier Field zeigte die deutsche Mannschaft eine moralisch wertvolle Leistung, während Stammtorhüter Manuel Neuer nicht zum Einsatz kam





srfsport / 🏆 10. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Testspiele Portugal Chile Deutschland USA Cristiano Ronaldo Leroy Sané Kai Havertz Rote Karten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Schweiz muss über die Form ihres Wachstums redenDie Schweiz muss sich fragen, ob eine moderne Volkswirtschaft dauerhaft auf immer mehr Bevölkerung angewiesen sein kann. Die Frage ist, was bewahrt werden soll - eine bestimmte kulturelle Identität oder die langfristige Lebensqualität in einem Land mit begrenztem Raum und begrenzten Ressourcen?

Read more »

Deutschland qualifiziert sich als erstes europäisches Team für die WM 2027In der WM-Qualifikation sicherte sich Deutschland durch einen 2:0-Sieg gegen Norwegen vorzeitig den Gruppensieg und die direkte Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Spanien übernahm nach einem 4:0 gegen England die Tabellenführung in Gruppe 3, während Dänemark kurz vor der Qualifikation steht.

Read more »

Die Aare, die wahre Herrscherin des Kantons BernDie Aare ist nicht nur der coolste Platz Berns, sondern auch die wahre Herrscherin des Kantons. Sie forderst ihren Tribut und zeigt uns Menschen, wer hier die wahre Herrscherin ist.

Read more »

Kanti Wettingen: Wandgemälde nach Vandalenakt restauriert werden sollDas beschädigte Wandgemälde an der Kanti Wettingen soll restauriert werden. Die Künstlerin und die Schule suchen nach einem Weg, das Gemälde zu erhalten. Der Kanton Aargau möchte das Feld nicht räumen und den Vandalen preisgeben. Der Rektor hat Gespräche mit einem Restaurator aufgenommen, um das Gemälde zu retten. Es gibt drei Möglichkeiten, das Gemälde zu retten: die Wand wieder weiß zu überputzen, die Sprayer-Tags zu integrieren oder die schwarzen Übermalungen abzutragen und das Gemälde anschliessend zu restaurieren. Die Kanti Wettingen wird sich nächste Woche für eine der Möglichkeiten entscheiden. Die Künstlerin möchte das Gemälde restaurieren, auch wenn die Wunden und Narben sichtbar bleiben werden, die der Vandalenakt hinterlassen hat. Es gibt auch eine Belohnung von 3000 Franken für Hinweise auf die Täter. Der Rektor setzt bei der Suche nach den Tätern auch auf Unterstützung von Badener Kantischülern. Es gibt neue Details zu Konsequenzen für Badener Kanti-Schüler, die an den Ereignissen beteiligt waren. Die Schüler, die von der Schule weggewiesen werden, müssen ihr Maturazeugnis beim Rektor abholen. Es gibt auch Optionen für Schüler, die von der Schule weggewiesen werden.,

Read more »