Portugal gewinnt das EM-Qualifikationsspiel in Wales mit 3:2. Tore von Sorba Thomas, David Brooks, Pedro Neto, Carlos Forbs und einem eigenen Tor entscheiden das spannende Duell.

Die portugiesische Nationalmannschaft hat die walisische Elf in einem packenden Spiel im Rahmen der Qualifikation für die UEFA Euro 2024 mit 3:2 besiegt. Das Match war geprägt von zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten und einer engen Spannung, die bis zur letzten Minute anhielt. Portugal konnte sich am Ende durchsetzeln, wobei die Leistungen von Schlüsselspielern wie Carlos Forbs und Pedro Neto entscheidend waren.

Der Verlauf der Partie und die Tore

Portugal eröffnete die Partie durch ein Eigentor, was den Spielstand auf 0:1 für Wales bestimmte, bevor David Brooks mit einem Linksschuss aus der Strafraummitte den Ausgleich zum 1:1 herstellte. Die Waliser zeigten sich zunächst dominant, doch Pedro Neto glich mit einem kurzen Schuss aus kürzester Distanz wieder aus. Sorba Thomas brachte Wales mit einem Treffer von der Strafraummitte vorübergehend in Führung.

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Das Spiel drehte sich jedoch, als Carlos Forbs mit einem Linksschuss aus der Strafraummitte das entscheidende 3:2 erzielte. Diese Phase der Partie war geprägt von schnellen Gegenstößen und hohem Tempo. Beide Teams zeigten eine große Offenheit, was zu einer Reihe von Torschüssen führte, von denen viele aber an den Pfosten, am Torwart oder außerhalb des Rahmens landeten.

Strategien und taktische Umsetzungen

Die walisische Mannschaft versuchte, mit langen Bällen und Flanken von Seiten wie Connor Roberts und Harry Wilson das portugiesische Tor zu erreichen. Dennoch blieb die Effektivität oft hinter den Erwartungen zurück, da viele Schüsse entweder abgeblockt oder vom Torwart gehalten wurden. Die portugiesische Defensivarbeit, angeführt durch Spieler wie Diogo Dalot, erwies sich als robust.

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Portugal kontrollierte den Ball oft im Mittelfeld, unterstützt durch Präzisionspässe von Bruno Fernandes und Joao Felix. Die Zusammenarbeit zwischen Trincão und Pedro Neto führte zu mehreren gefährlichen Situationen. Trotz der vielen Versuche, das walisische Tor zu öffnen, gelang den Portugiesen der Durchbruch erst in einer der kritischen Phasen des Spiels.

Akteure und ihre Beiträge im Detail

Von Seiten Wale's waren Harry Wilson, Ben Davies und Rubin Colwill oft an den Aufbauspielen beteiligt. Harry Wilson hatte mehrere Versuche aus der Distanz, während Ben Davies und Rubin Colwill im Strafraum Kopfballchancen nutzten. Die walisische Offensive, zu der auch Daniel James und Joe Rodon gehörten, scheiterte jedoch oft an der guten Organisation der portugiesischen Abwehr.

Auf portugiesischer Seite stechen die Leistungen von Carlos Forbs und Pedro Neto hervor. Forbs war entscheidend für das Siegestor, während Pedro Neto durch seine Vielseitigkeit und Schnelligkeit immer wieder Gefahren schuf. Auch Vitinha und Gonçalo Ramos trugen zum Angriff bei, wobei ihre Schüsse jedoch oft nur knapp vorbei gingen oder geblockt wurden.

Reaktionen und Ausblick

Der Sieg von Portugal ist ein wichtiger Schritt in der Qualifikation für die UEFA Euro 2024. Die Mannschaft zeigt sich in guter Verfassung und hat mit Carlos Forbs und Pedro Neto zwei Spieler, die in entscheidenden Momenten treffen können. Wales hingegen muss nun lernen, aus seinen Chancen mehr herauszuholen und die Defensive zu festigen.

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Für Wales bleibt die Frage, wie sie ihre Offensivstärke verbessern können. Mit Spielern wie David Brooks und Sorba Thomas hat das Team zwar talentierte Akteure, doch die Umsetzung im letzten Drittel muss präziser werden. Die kommende Zeit wird zeigen, ob Wales aus dieser Niederlage lernen und in zukünftigen Spielen stärker auftreten kann.