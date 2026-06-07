Die erste Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada findet vom 11. Juni bis 19. Juli statt. Während der Weltmeisterschaft sollen Bars und Restaurants in den USA verlängerte Öffnungszeiten für den Alkoholverkauf erhalten, um die Gastronomie zu unterstützen und das Fanerlebnis zu verbessern.

Portugal besiegt Chile - Leão fliegt vom Platz. Die erste Fussball - Weltmeisterschaft in den USA , Mexiko und Kanada findet vom 11. Juni bis 19. Juli statt.

Während der Weltmeisterschaft sollen Bars und Restaurants in den USA verlängerte Öffnungszeiten für den Alkoholverkauf erhalten, um die Gastronomie zu unterstützen und das Fanerlebnis zu verbessern. Kritiker sehen in diesem Schritt jedoch einen Versuch, den Umsatz anzukurbeln. Der iranische Fussballverband hat angekündigt, dass 15 Funktionäre kein Visum für die Einreise in die USA erhalten haben und daher nicht teilnehmen können.

Die deutsche Nationalmannschaft hat jedoch bereits einen Erfolg vorzuweisen, als sie in Chicago gegen den Co-Gastgeber USA mit 2:1 gewonnen hat. Der portugiesische Fussballverband hat sich mit einem Sieg gegen Chile in Lissabon gezeigt und hat somit seine Chancen auf einen Erfolg in der Weltmeisterschaft verbessert. Die Schweiz belegt Platz 20 im Gesamtmarktwert und hat eine Legionärsquote von 92 %.

Die Schweizer Nationalmannschaft kämpft jedoch mit Jetlag, frühen Anstosszeiten und Hitze, aber die Funktionäre des iranischen Fussballverbandes werden nicht teilnehmen können, da sie kein Visum erhalten haben





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