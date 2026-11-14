Portugal ändert Trikotnummer 7 zu Ehren von Cristiano Ronaldo

Der portugiesische Verband FPF modifiziert die Rückennummer 7 für die Nationalmannschaft. Die Änderung ehrt Cristiano Ronaldo, der seine internationale Karriere beendet hat.

Der portugiesische Fußballverband FPF hat eine signifikante Veränderung am Design der Nationaltrikots angekündigt, die speziell die Nummer 7 betrifft. Diese Anpassung gilt als würdevoller Abschied vom Rekordinhaber Cristiano Ronaldo, der seine Karriere in der Nationalelf beendet hat. Die Maßnahme trat unmittelbar vor dem kommenden Nations-League-Spiel gegen Dänemark am Samstag in Braga in Kraft.

Neues Design der Nummer 7 ab sofort

Die prominenteste optische Modifikation am neuen Trikot ist das Entfernen des Querstrichs in der Ziffer 7. Diese kleine, aber symbolträchtige Änderung soll sicherstellen, dass kein aktueller Spieler aus Portugal künftig das exakte visuelle Design des Rekordnationalspielers trägt. Der Verband möchte damit die Einzigartigkeit von Ronaltos Nummer wahren und gleichzeitig den Übergang zu einer neuen Ära markieren. Fans und Beobachter werden fortan eine stilistisch abgewandelte 7 auf den Rücken der Akteure sehen.

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Vermächtnis und historische Bedeutung der Nummer

Offizielle Statements des portugiesischen Verbands betonen, dass diese Maßnahme der Verewigung der Bedeutung einer besonderen Nummer dient. Man würdigt das Vermächtnis, für das die Nummer 7 steht, indem man das bestehende Symbol als Geschichte bewahrt, die niemals in Vergessenheit geraten wird. Trotz der optischen Änderung bleibt der Wesenskern und der Stolz, der mit der Nummer verbunden ist, unverändert erhalten. Es handelt sich um eine Geste des Respekts vor der Geschichte des portugiesischen Fußballs.

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Ende einer Ära nach 23 Jahren

Cristiano Ronaldo, der jetzt 41 Jahre alt ist, hat seine Tätigkeit in der Nationalmannschaft Anfang November nach 23 Jahren beendet. Während dieses Zeitraums absolvierte der Superstar insgesamt 234 Länderspiele und erzielte dabei beeindruckende 146 Tore. Sein Rückzug folgte auf ein großes Zerwürfnis zwischen dem Starakteur und dem damaligen Nationaltrainer Jorge Jesus. Diese Entscheidung markiert das Ende einer bis dato einmaligen Karriere auf internationalem Parkett für den Portugiesen.

Größte Erfolge und kommende Spiele

Zu den größten Erfolgen Ronaltos mit der Nationalelf zählen der Gewinn der Europameisterschaft im Jahr 2016 sowie zwei Siege in der Nations League in den Jahren 2019 und 2025. Die anstehende Partie gegen Dänemark in Braga dient nun auch als Plattform für diese symbolische Ehrung. Der Verband sieht in der Anpassung des Trikots eine weitere Möglichkeit, die Bedeutung dieser Nummer zu verewigen. Die bisherige Nummer 7 bleibt somit als Symbol für eine unvergessliche Geschichte bewahrt, während das neue Design die nächste Generation trägt.