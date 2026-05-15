Portfolio-Strukturen und Innovationsdrang bei State Street Investment Management

State Street Investment Management-Manager Dario De Simio hat seine Leidenschaft in der Konstruktion von Portfolios und sieht Innovationsdrang als entscheidend für die langfristige Erfolgreich-keit des Finanzdienstleisters. State Street verwaltet heute über 5 Billionen Dollar und gehört zu den Pionieren der ETF-Industrie. Innovationsdrang und veränderte Anleger-bedürfnisse haben die Vermögensverwaltung in den letzten Jahren stark verändert. Anleger sind heute globaler, kostensensitiv und erwarten individualisiertere Anlagelösungen. State Street ist seit 1998 in der Schweiz präsent und sieht den Markt als Kernmarkt. Die Schweiz ist für das Unternehmen von Anfang an strategisch wichtig gewesen und hat viele Schweizer Investoren zu Partnern gemacht. institutionelle Investoren suchen derzeit verstärkt nach robusten Portfolio-Lösungen, insbesondere vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten und anhaltender Marktvolatilität. Die Nachfrage nach ETF-Anlagestrategien ist stark angestiegen, auch in der Schweiz, wo vor 25 Jahren an der SIX der erste ETF aufgelegt worden ist. Besonders grosses Potenzial sieht De Simio weiterhin im ETF-Markt, auch hierzulande, und wünscht sich, dass die jüngere Generation sich intensiver mit dem Thema Investieren beschäftigen würde.

Seit 17 Jahren ist State Street Investment Management -Manager Dario De Simio in der Vermögensverwaltung s-Branche tätig und widmet sich insbesondere dem Thema Portfolio-Strukturen . Er sieht seine Leidenschaft in der Konstruktion von Portfolios und passt sie an die DNA von State Street Investment Management , einem weltweit viertgrössten Vermögensverwalter mit über 5 Billionen Dollar verwalteten Vermögen.

State Street ist auch Pionier der ETF-Industrie und legte bereits 1993 den ersten US-ETF auf, der bis heute existiert und der weltweit meist gehandelte ETF ist. Innovationen sind für De Simio entscheidend, um langfristig erfolgreich zu sein, da sich die Vermögensverwaltung in den vergangenen Jahren stark verändert hat. Anleger sind heute globaler, kostensensitiv und erwarten individualisiertere Anlagelösungen. State Street ist seit 1998 in der Schweiz präsent und sieht den Markt als Kernmarkt an.

Die Schweiz ist für das Unternehmen von Anfang an strategisch wichtig gewesen und hat viele Schweizer Investoren zu Partnern gemacht. Derzeit suchen institutionelle Investoren nach robusten Portfolio-Lösungen, insbesondere vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten und anhaltender Marktvolatilität. Die Nachfrage nach ETF-Anlagestrategien ist stark angestiegen, auch in der Schweiz, wo vor 25 Jahren an der SIX der erste ETF aufgelegt worden ist.

Besonders grosses Potenzial sieht De Simio weiterhin im ETF-Markt, auch hierzulande, und wünscht sich, dass die jüngere Generation sich intensiver mit dem Thema Investieren beschäftigen würde





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