Porsche-Unfall in Mugello: Fahrer muss Reparaturkosten selbst tragen

Das Bundesgericht hat bestätigt, dass ein Porschefahrer aus dem Kanton Zug die vollen Reparaturkosten für einen Unfall auf der Rennstrecke von Mugello selbst tragen muss. Er war während eines freien Fahrtrainings verunfallt und hatte die Schuld am Unfall allein getragen.

Ein Porsche fahrer aus dem Kanton Zug muss die vollen Reparaturkosten für einen Unfall auf der Rennstrecke von Mugello in Italien selbst tragen. Das Bundesgericht hat die Entscheidung des Zuger Obergerichts bestätigt und damit die Klage des Fahrers abgewiesen.

Der Fall wirft interessante Fragen zur Haftung bei Motorsportveranstaltungen und der Beurteilung von Verschulden auf Rennstrecken auf. Der Porschefahrer hatte mit seinem hochleistungsstarken Porsche 911 GT 3 RS an einem freien Fahrtraining teilgenommen, das von einem deutschen Automobilclub auf der renommierten Rennstrecke Mugello nördlich von Florenz organisiert wurde. Während des Trainings verlor der Fahrer in der neunten Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Porsche kam von der Strecke ab, geriet ins Kiesbett und schleuderte anschließend zurück auf die Rennpiste.

Dort kam es zu einer Kollision mit einem weiteren Porsche. Der Unfall führte zu erheblichen Schäden am Fahrzeug des Klägers, die auf rund 40.000 Franken beziffert wurden. Der Fahrer des beschädigten Porsche versuchte, diesen Betrag sowie den Wertverlust seines Fahrzeugs durch eine Zivilklage gegen den anderen beteiligten Porschefahrer bzw. dessen Versicherung einzufordern. Seine Klage scheiterte jedoch zunächst vor dem Zuger Kantonsgericht und anschließend vor dem Obergericht des Kantons Zug.

Beide Instanzen kamen zu dem Schluss, dass der Porschefahrer die alleinige Schuld an dem Unfall trug. Das Obergericht argumentierte, dass der Fahrer zu schnell in die Kurve eingefahren sei und dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Durch sein riskantes Fahrverhalten habe er ein unvorhersehbares Hindernis für den anderen Porsche geschaffen und somit den Unfall verursacht. Das Bundesgericht bestätigte diese Einschätzung und wies die Beschwerde des Porschefahrers zurück.

Die oberste Gerichtshöhe erklärte, dass das Obergericht den Sachverhalt und die vorgelegten Beweise nicht willkürlich gewürdigt habe. Der Kläger konnte zudem keinen Beweis für ein Mitverschulden des anderen Porschefahrers erbringen. Das Urteil des Bundesgerichts (4A_557/2025 vom 20. März 2026) unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Fahrweise und der Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen auf Rennstrecken.

Es zeigt auch, dass Fahrer für Schäden, die durch eigenes Verschulden entstehen, vollumfänglich haften müssen, selbst wenn der Unfall im Rahmen einer organisierten Motorsportveranstaltung passiert. Der Fall dient als Mahnung, dass Motorsportrisiken nicht unterschätzt werden dürfen und eine angemessene Versicherung unabdingbar ist. Die Entscheidung des Bundesgerichts ist rechtskräftig und bedeutet für den Porschefahrer, dass er die Reparaturkosten in voller Höhe selbst tragen muss.

Es bleibt abzuwarten, ob der Fahrer weitere rechtliche Schritte in Erwägung zieht, obwohl die Erfolgsaussichten angesichts der eindeutigen Urteilsbegründung gering erscheinen. Der Vorfall verdeutlicht die Notwendigkeit, die Risiken des Motorsports zu verstehen und sich entsprechend zu verhalten, um Unfälle und deren finanzielle Folgen zu vermeiden. Die Rennstrecke Mugello ist bekannt für ihre anspruchsvollen Kurven und hohe Geschwindigkeiten, was die Bedeutung einer präzisen Fahrweise und einer guten Fahrzeugbeherrschung unterstreicht.

Der Unfall erinnert daran, dass selbst erfahrene Fahrer Fehler machen können und dass die Konsequenzen solcher Fehler auf der Rennstrecke gravierend sein können





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Porsche Unfall Mugello Bundesgericht Haftung Motorsport Reparaturkosten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rally Sudamericano abgebrochen nach tödlichem UnfallNach dem schweren Crash mit einem Todesopfer stoppten die Organisatoren das Rennen sofort.

Read more »

Bulldozer-Unfall in Oberwangen BE: Rega rettet Person aus KieswerkEin rund 20 Tonnen schwerer Bulldozer kippte in einem Kieswerk und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Die verunfallte Person wurde per Windenrettung geborgen und ins Spital geflogen.

Read more »

Verletzter Mann nach Bulldozer-Unfall in Kiesgrube in Oberwangen BEEin Mann ist am Montagnachmittag mit einem Bulldozer in einer Kiesgrube in Oberwangen bei Köniz BE verunfallt. Der Bulldozer-Fahrer musste aufgrund des unwegsamen Geländes mit einem Helikopter geborgen werden und wurde anschliessend mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Read more »

Unfall in Zofingen: Senior verwechselt Gas und BremseEin 94-jähriger Mann ist in Zofingen mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren, nachdem er offenbar das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatte. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt, der Fahrer erlitt jedoch Schürfwunden und muss seinen Führerausweis abgeben.

Read more »

Schwerer Stierkampf-Unfall: Torero Morante de la Puebla lebensgefährlich verletztDer bekannte Torero Morante de la Puebla wurde in Sevilla von einem Stier schwer verletzt und musste notoperiert werden. Der Vorfall wirft erneut die Debatte um die Tradition des Stierkampfs auf.

Read more »

Degersheim: Kuhstall-Unfall – Autofahrer wird schärfer verurteiltAusser Spesen nichts gewesen – so könnte das Fazit des Berufungsklägers lauten, der letzte Woche am Kantonsgericht gegen einen Entscheid des Kreisgerichtes Wil Rekurs einlegte. Dieses hatte ihn der Verletzung der Verkehrsregeln für schuldig befunden. Das Kantonsgericht verschärfte nun sogar das Strafmass.

Read more »