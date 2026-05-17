Porsche-Teamkollegen Müller und Wehrlein in Kollision - Frust und Enttäuschung

Im ersten Rennen am Samstag in Monaco kommt es zu einer Kollision zwischen den Porsche-Teamkollegen Nico Müller und Pascal Wehrlein. Beide müssen an die Box und verlieren viele Plätze. Der Schweizer Nico Müller ist frustriert und spricht über die Szene mit blue Sport. Er gesteht, dass er zu spät und falsch reagierte. Pascal Wehrlein sieht die Kollision aus seiner Sicht als einen Schlag von hinten und betont, dass Müller erklären muss, was passiert ist. Wehrlein verliert die WM-Führung an Mitch Evans und hat die Möglichkeit, Punkte zu sammeln und sich Evans wieder zu nähern. Beide Fahrer werden sich rehabilitieren und vorne mitmischen wollen.

Im ersten Rennen am Samstag in Monaco kommt es zu einer Kollision zwischen den Porsche - Team kollegen Nico Müller und Pascal Wehrlein . Beide müssen an die Box und verlieren viele Plätze.

Der Schweizer Nico Müller ist frustriert und spricht über die Szene mit blue Sport. Er gesteht, dass er zu spät und falsch reagierte. Pascal Wehrlein sieht die Kollision aus seiner Sicht als einen Schlag von hinten und betont, dass Müller erklären muss, was passiert ist. Wehrlein verliert die WM-Führung an Mitch Evans und hat die Möglichkeit, Punkte zu sammeln und sich Evans wieder zu nähern. Beide Fahrer werden sich rehabilitieren und vorne mitmischen wollen





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