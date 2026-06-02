Polnische Fluggesellschaft LOT setzt auf KI für verbesserten Kundenservice

LOT Polish Airlines arbeitet mit dem KI-Unternehmen ElevenLabs zusammen, um den Kundenservice für Fluggäste zu verbessern. Durch die Einführung des intelligenten Sprachassistenten 'Eleven Agents' sollen Wartezeiten verkürzt und Anliegen schneller bearbeitet werden.

Die polnische Fluggesellschaft LOT hat eine Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen ElevenLabs angekündigt, um den Kundenservice für Fluggäste zu verbessern. Im Rahmen eines Pilotprojekts wird LOT die Lösung 'Eleven Agents' einführen, einen intelligenten Sprachassistent en zur Unterstützung des Contact Center.

Das Ziel ist es, Wartezeiten bei Anrufen zu verkürzen, häufige Fragen schneller zu beantworten und einfache Anliegen direkt zu lösen. Bei komplexeren Fällen sollen Anrufer effizienter an Mitarbeiter weitergeleitet werden, wobei relevante Informationen bereits übermittelt werden. LOT betont, dass die neue Technologie menschliche Servicekräfte nicht ersetzen, sondern entlasten soll. Dadurch können sich die Mitarbeitenden stärker auf individuelle Kundenanliegen konzentrieren.

Besonders in Zeiten hohen Anfrageaufkommens soll das System helfen, die Erreichbarkeit aufrechtzuerhalten und Wartezeiten zu reduzieren. Die Testphase soll in der Sommersaison beginnen. Zunächst wird der Dienst zu ausgewählten Zeiten auf Polnisch und Englisch verfügbar sein. Langfristig plant LOT, zusätzliche Sprachen sowie den Einsatz ähnlicher KI-Funktionen in weiteren Kommunikationskanälen wie Chat-Anwendungen und der mobilen App anzubieten





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KI Kundenservice Fluggesellschaft Sprachassistent Lot Polish Airlines

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