Polizistinnen und Polizisten in Wil SG setzen auf E-Bikes für bessere Präsenz und Schnelligkeit

Die Kantonspolizei St. Gallen führt in Wil SG E-Bikes ein, um die Polizeipräsenz in verkehrsberuhigten Zonen zu erhöhen und bei erhöhtem Verkehrsaufkommen schneller eingreifen zu können. Die Polizistinnen und Polizisten werden von der Stadtpolizei Zürich ausgebildet und nutzen die E-Bikes im täglichen Einsatz.

Die Kantonspolizei St. Gallen führt in der Polizeistation Wil SG ein neues Projekt ein: Ab dieser Woche sind die Polizistinnen und Polizisten täglich auf E-Bikes unterwegs.

Mit diesem Schritt soll vor allem die Präsenz auf verkehrsberuhigten Strassen, in Parks und bei Veranstaltungen gestärkt werden. Die Einsatzfähigkeit der Behörden wird durch die Elektrovelos deutlich erhöht, da sie bei erhöhtem Verkehrsaufkommen schneller eingreifen können. Auch für die Interaktion mit Fahrzeugen wie E-Trottinetts seien die Polizistinnen und Polizisten besser gerüstet. Die Ausbildung für den Einsatz auf den Velos übernimmt die Stadtpolizei Zürich, die bereits auf mehrjährige Erfahrung im Umgang mit E-Bikes zurückgreifen kann.

Dies soll sicherstellen, dass die Wiler Einsatzkräfte optimal vorbereitet sind und die neuen Fahrzeuge sicher und effizient nutzen können. Die Kantonspolizei betont, dass Feldtests in verschiedenen Einsatzszenarien gezeigt hätten, dass E-Bikes eine sinnvolle Ergänzung zur bisherigen Ausstattung darstellen. Dieses Projekt reiht sich in eine Reihe ähnlicher Initiativen in anderen Polizeistationen des Kantons ein. Bereits in Gossau, Buchs, Rapperswil-Jona und St. Gallen kommen E-Bikes im täglichen Dienst zum Einsatz.

Die Kantonspolizei St. Gallen plant, das System in den kommenden Jahren weiter auszubauen und eventuell auch auf andere Polizeistationen auszudehnen. Mit der innovativen Ausstattung will die Polizei nicht nur ihre operative Kapazität ausbauen, sondern auch helfen, die Sicherheit in urbanen Gebieten nachhaltig zu verbessern





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