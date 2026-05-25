Polizist Hochuli fordert konsequente Pyro‑Kontrollen im St. Jakob‑Park – FC Basel muss Verantwortung übernehmen

Trotz Verbot und Videoüberwachung zünden Fans im St. Jakob‑Park immer wieder pyrotechnische Gegenstände. Der EVP‑Abgeordnete Christoph Hochuli kritisiert mangelnde Eintrittskontrollen, fordert detaillierte Zahlen zu Vorfällen und will, dass der Kanton dem FC Basel klare Auflagen macht, um das Risiko von Verbrennungen, giftigem Rauch und Sachschäden zu reduzieren.

Trotz eines eindeutigen Verbotes und intensiver Kontrollen wird im St. Jakob‑Park immer wieder Pyrotechnik gezündet. Die wiederholten Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz sorgen nun für lautstarke Diskussionen in der Basler Politik , die den FC Basel stärker in die Verantwortung nehmen will.

In der Muttenzerkurve gelten Fackeln und Böller für viele Fans als unverzichtbares Ausdrucksmittel ihrer Kultur. Das bedeutet, dass im Joggeli trotz drohender Stadionsperren, hochauflösender Videoüberwachung und empfindlicher Bußgelder für den Verein häufig gezündet wird. Der EVP‑Abgeordnete und Polizist Christoph Hochuli sieht hierin ein ernstes Problem: Die Flammen erreichen Temperaturen von bis zu 2000 Grad, lassen sich kaum löschen und können bei Stadionbesuchern schwere Verbrennungen verursachen.

Der dabei entstehende giftige Rauch gefährde besonders Kinder und Menschen mit Atemwegserkrankungen, während brennende Fackeln und Feuerwerkskörper erhebliche Sachschäden nach sich ziehen könnten. Hochuli, der regelmäßig in seiner Uniform des Ordnungsdienstes vor dem Stadion eingesetzt wird, hat selbst erlebt, wie Pyrotechnik über die Köpfe von Zuschauern geworfen wurde, um rivalisierende Fangruppen zu provozieren.

Er kritisiert, dass die Verantwortung für die Sicherheit im Stadion grundsätzlich beim FC Basel liege, die Polizei jedoch nur in Ausnahmefällen, etwa beim Platzsturm im Mai 2006, eingeschaltet werde. Der Stadiondienst sei für die Eingangskontrollen zuständig, aber laut Hochuli führe ein ehemaliger Mitarbeiter aus, dass die Kontrollen auf pyrotechnisches Material und andere gefährliche Gegenstände häufig nicht konsequent durchgeführt würden, obwohl die Stadionordnung dies vorsieht.

Hochuli fordert nun von der Regierung eine detaillierte Aufstellung aller Vorfälle der letzten fünf Jahre, inklusive der Zahl der Verletzten, verhängten Stadionverbote und eingereichten Strafanzeigen. Gleichzeitig verlangt er klare Vorgaben, wie der FC Basel die Eintrittskontrollen künftig zuverlässig umsetzen soll. Das kantonale Polizeigesetz sieht nämlich eine Bewilligungspflicht für Heimspiele vor, sodass der Kanton dem Verein Bedingungen auferlegen könne, bis die Sicherheitsstandards erfüllt sind.

Für Hochuli steht fest: Es müsse mehr politischer Druck ausgeübt werden, um das Pyro‑Problem endlich in den Griff zu bekommen. Die Debatte gewinnt zusätzlich an Schärfe, nachdem nach den Ausschreitungen beim Cup‑Halbfinale und den Europacup‑Auswärtsspielen die Muttenzerkurve wieder im Fokus der Öffentlichkeit steht. Der Streit um eine mögliche Sperrung der Kurve sorgt im Grossen Rat für hohe Wellen. Während Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann an ein Kaskadenmodell aus mehreren Präventionsstufen festhält, fordert die Mehrheit im Parlament den Verzicht auf Kollektivstrafen.

Die Chronologie der letzten zwanzig Jahre zeigt, dass die wiederholten Ausschreitungen im Schweizer Fussball nicht nur zu politischen Auseinandersetzungen, sondern auch zu langfristigen Konsequenzen für Vereine und Fans führen. Die Diskussion um die Pyrotechnik im St. Jakob‑Park verdeutlicht, dass ein Gleichgewicht zwischen traditioneller Fankultur und dem Schutz von Menschenleben sowie Sachwerten gefunden werden muss, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden können





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