Polizeiverfolgungsjagd in Andwil: 21-Jähriger crasht in Wohnhaus

Ein 21-jähriger Mann flieht vor der Polizei in Andwil und prallt gegen ein Haus. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Schwere Sachschäden und Verletzungen sind die Folge der Nacht auf Samstag.

Am frühen Morgen des Samstags ereignete sich in Andwil im Kanton St. Gallen ein schwerer Verkehrsunfall, der direkt aus einer flüchtenden Polizeikontrolle resultierte. Ein 21-jähriger Autofahrer missachtete die Anweisungen der Behörden und führte dazu eine riskante Fahrt fort, bei der er ein Wohnhaus frontal mit seinem Fahrzeug traf. Diese Kollision verursachte massive strukturelle Schäden am Gebäude, wodurch das Anwesen als einsturzgefährdet eingestuft und unbewohnbar wurde.

Einschreiten der Polizei in Gossau und Flucht

Der Vorfall begann in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz vor 02.35 Uhr, als eine Streife der Polizei im Raum Gossau einen Autofahrer zur Kontrolle anhalten wollte. Der 21-jährige Fahrer reagierte nicht auf die polizeiliche Halteaufforderung, sondern entschied sich für die Flucht. Anstatt anzuhalten, beschleunigte er und richtete seine Fahrtrichtung in Richtung Andwil, um der Kontrolle zu entkommen. Dieses Verhalten leitete eine gefährliche Verfolgungsjagd ein, bei der die Beamten das Fahrzeug des Mannes im Patrouillenfahrzeug nachfuhren, um die Identität zu klären und die Kontrolle doch noch durchzusetzen.

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Massive Geschwindigkeitsübertretung und Verkehrsdelikte

Während der anschließenden Nachfahrt durch das Streifenfahrzeug beging der 21-jährige Mann zahlreiche weitere Verkehrsdelikte. Er fuhr mit einer massiv überhöhten Geschwindigkeit durch die Straßen, was die Situation für alle Verkehrsteilnehmer und die beteiligten Polizeibeamten extrem gefährlich machte. Sein Fahrstil war aggressiv und rücksichtslos, da er bewusst die Regeln des Straßenverkehrs missachtete, um der Strafverfolgung zu entgehen. Diese extreme Geschwindigkeit trug maßgeblich zur Schwere des folgenden Unfalls bei, da der Bremsweg aufgrund der hohen Geschwindigkeit erheblich zunahm und die Kollisionskraft bei einem Aufprall drastisch ansteigt.

Frontalcrash in die Fassade eines Wohnhauses in Andwil

Kurz nach 02.35 Uhr endete die Flucht des 21-Jährigen mit einem katastrophalen Unfall in Andwil. Das Fahrzeug verlor die Kontrolle über die Fahrbahn, überquerte beide Fahrspuren und durchbrach eine Hecke auf dem Weg zum Unfallort. Anschließend prallte der Wagen frontal gegen die Fassade eines Hauses, bevor er schließlich zum Stillstand kam. Der Aufprall war so heftig, dass das Gebäude schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Trotz der schweren Verletzungen, die der 21-Jährige beim Crash erlitt, konnte er das Fahrzeug eigenständig verlassen. Seine gesundheitliche Verfassung ist derzeit noch nicht vollständig bekannt, doch die Schwere der Verletzungen lässt auf einen komplexen medizinischen Eingriff schließen.

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Zustand des Hauses und technische Maßnahmen zur Bergung

Die Kollision des Autos mit dem Wohnhaus hatte unmittelbare und gravierende Folgen für die Bausubstanz. Das betroffene Haus ist seither als einsturzgefährdet eingestuft und kann von den Bewohnern nicht mehr bezogen werden. Um die Fahrzeuge bergen und die Unfallstelle sicher abstützen zu können, musste ein Statiker hinzugezogen werden, um den Zustand des Gebäudes zu begutachten. Zuvor musste das Haus durch die örtliche Feuerwehr oder technische Hilfeleistung abgestützt werden, um weiteren Einsturz während der Bergungsarbeiten zu verhindern. Dieses Vorgehen war notwendig, da die Stabilität des Gebäudes durch den Aufprall massiv beeinträchtigt wurde und keine Garantie für die Sicherheit des umliegenden Bereichs mehr bestand.

Unterstützung durch Kantonale Einsatzelement und Folgekosten

Neben den lokalen Kräften unterstützte auch das Kantonale Einsatzelement St. Gallen bei der Bergung des Wagens und der weiteren Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Diese kooperative Maßnahme sorgte dafür, dass die komplexen Arbeiten an der einsturzgefährdeten Struktur professionell und sicher durchgeführt wurden. Die genauen Kosten für die Schäden am Fahrzeug und am Gebäude können derzeit noch nicht beziffert werden, da eine umfassende Bewertung der statischen Schäden sowie der Fahrzeugschäden erst nach Abschluss der Untersuchungen möglich ist. Die Versicherungsbetreiber werden die Kosten später klären, doch die momentane Unsicherheit bezüglich der Höhe der Schäden ist für alle Beteiligten belastend. Der Fall bleibt als Beispiel für die extremen Gefahren von Fluchtfahrten vor der Polizei in Erinnerung.