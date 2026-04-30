Polizeitaucher-Tod: Ermittlungen werden neu aufgenommen – gravierende Versäumnisse aufgedeckt

Nach Recherchen des «Tages-Anzeiger» wird der Tod eines Zürcher Polizeitauchers am Kraftwerk Dietikon neu untersucht. Es gibt Hinweise auf gravierende Ermittlungsfehler, darunter fehlende Gutachten und nicht befragte Kraftwerksmitarbeitende.

Neue Zweifel und eine umfassende Neubewertung zeichnen das Bild des tragischen Todes eines Zürcher Polizeitaucher s, der im September 2025 bei einem Einsatz am Kraftwerk Dietikon ums Leben kam.

Ursprünglich als «unglücklicher Unfall» von der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat eingestuft, werfen aktuelle Recherchen des «Tages-Anzeiger» nun schwerwiegende Fragen nach der Qualität und Vollständigkeit der ursprünglichen Ermittlungen auf. Diese Recherchen legen nahe, dass fundamentale Fehler begangen wurden, die möglicherweise eine andere Bewertung des Todesfalls erfordern. Im Zentrum der Kritik steht das Versäumnis, wesentliche Informationen zu berücksichtigen und relevante Personen zu befragen.

Insbesondere die Existenz eines Fischabsteigs mit einer enormen Sogkraft von 350 Kilogramm, der für den Tod des Tauchers maßgeblich gewesen sein könnte, wurde bei den ersten Ermittlungen offenbar nicht ausreichend gewürdigt. Obwohl die Anlage bereits seit sechs Jahren in Betrieb war, war der Kantonspolizei die Gefährlichkeit dieser Öffnung nicht bekannt. Dies stellt ein gravierendes Versäumnis dar, das die Sicherheit des Einsatzes erheblich beeinträchtigt haben könnte. Die Kritik geht jedoch über das bloße Ignorieren der Gefahrenquelle hinaus.

Recherchen deuten darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat weder externe Gutachten eingeholt noch Mitarbeiter des Kraftwerks Dietikon befragt hat. Diese Vorgehensweise steht im Widerspruch zu den üblichen Standards bei der Aufklärung von Todesfällen, insbesondere wenn ein Einsatz im Zusammenhang mit einer potenziell gefährlichen Anlage stattgefunden hat. Mehrere unabhängige Quellen bestätigen eine Kette von Versäumnissen, Sicherheitsmängeln und Führungsproblemen, die bei der ursprünglichen Untersuchung ignoriert wurden.

Der 44-jährige Familienvater wurde während einer Rettungsmission von dem starken Sog erfasst und in die schmale Öffnung des Fischabsteigs gezogen. Trotz sofortiger Rettungsversuche konnte er nur noch tot geborgen werden. Die Umstände seines Todes werfen Fragen nach der Risikobewertung und den Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit dem Kraftwerk Dietikon auf.

Die Tatsache, dass die Anlage seit Jahren in Betrieb war, ohne dass die Polizei über die Gefahren des Fischabsteigs informiert war, deutet auf eine mangelhafte Kommunikation und Koordination zwischen den beteiligten Parteien hin. Die Neuuntersuchung soll nun durch eine ausserordentliche Staatsanwältin oder einen ausserordentlichen Staatsanwalt durchgeführt werden, um eine unabhängige und objektive Bewertung des Falls zu gewährleisten.

Die Oberstaatsanwaltschaft Zürich hat die Neuuntersuchung des Falls bestätigt und erklärt, dass neue Umstände bekannt geworden seien, «welche die Prüfung einer Wiederaufnahme des Verfahrens angezeigt erscheinen lassen». Diese Entscheidung ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Behörden die Schwere der Vorwürfe ernst nehmen und bereit sind, die ursprüngliche Untersuchung zu überdenken. Die Neuuntersuchung wird sich voraussichtlich auf die Klärung folgender Fragen konzentrieren: Wurden alle relevanten Informationen bei der ursprünglichen Untersuchung berücksichtigt? Wurden alle potenziell relevanten Personen befragt?

Gab es Sicherheitsmängel im Zusammenhang mit dem Kraftwerk Dietikon, die zu dem Tod des Polizeitauchers beigetragen haben könnten? Und schließlich: Liegt ein strafrechtlich relevantes Verhalten vor, das zu dem Tod des Tauchers geführt hat? Die Ergebnisse der Neuuntersuchung könnten weitreichende Konsequenzen haben, sowohl für die Verantwortlichen bei der ursprünglichen Untersuchung als auch für die Betreiber des Kraftwerks Dietikon.

Der Fall verdeutlicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen und umfassenden Aufklärung von Todesfällen, insbesondere wenn diese im Zusammenhang mit gefährlichen Anlagen oder Einsätzen stehen. Die Familie des verstorbenen Polizeitauchers hat Anspruch auf eine vollständige und transparente Aufklärung der Umstände seines Todes





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