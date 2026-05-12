Polizeistation Wil introduces E-Bikes for patrolling

The police station in Wil introduced E-Bikes for patrolling in the city due to rising mobility demands. This innovative solution strengthens preventive police work, allows for faster intervention, and enables the police to respond better to new mobility forms. For example, the police can react to E-Trottinetts, an emerging trend in transportation. Officer trainees received training from the city police headquarters specifically designed for E-Bike use. Implementing E-Bikes in policing is already a common practice in other Swiss cities.

Die E-Bikes sind eine wertvolle Ergänzung zu den bestehenden Fortbewegungsmöglichkeiten im Raum Wil. Die polizeilichen Anforderungen an Präsenz, Mobilität und Ansprechbarkeit im öffentlichen Raum haben in den letzten Jahren stark zugenommen.

Insbesondere in innerstädtischen Bereichen, verkehrsberuhigten Zonen, Parkanlagen sowie bei Veranstaltungen stossen Polizeipatrouillen mit Patrouillenfahrzeugen zunehmend an ihre Grenzen. Parallel dazu besteht seitens der Bevölkerung ein gestiegener Anspruch an eine sichtbare, rasch verfügbaren und bürgernahe Polizei. Mit der Einführung der Bike Police reagiert die Polizeistation in Wil auf die veränderten Rahmenbedingungen.

Die Einführung der Bike Police bringt zudem weitere Vorteile mit sich: Die präventive Polizeiarbeit wird gestärkt, gerade bei erhöhtem Verkehrsaufkommen kann schneller interveniert werden und die Polizistinnen und Polizisten können besser auf neue Mobilitätsformen reagieren – beispielsweise auf Trendfahrzeuge wie E-Trottinetts. Die Bike Police der Polizeistation Wil ist ab dieser Woche im täglichen Patrouillendienst mit den E-Bikes unterwegs und kann für verschiedene Aufgaben wie Verkehrs- und Personenkontrollen, Hilfeleistungen oder auch Interventionen eingesetzt werden.

Das Team der Bike Police Wil umfasst maximal acht Mitarbeitende. Ihnen stehen dafür zwei E-Bikes mit einer Tretunterstützung bis 45 km/h zur Verfügung. Die Polizistinnen und Polizisten wurden für die Zusatzfunktion durch die Stadtpolizei Zürich ausgebildet, welche bereits mehrjährige Erfahrung im Umgang und Einsatz von E-Bikes hat. Dass Polizistinnen und Polizisten auf E-Bikes patrouillieren ist nicht neu: In den Städten Gossau, Buchs, Rapperswil-Jona und St.Gallen nutzt die Polizei bereits E-Bikes im täglichen Dienst.

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