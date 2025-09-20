Polizeiruf 110: Amoklauf als Psychostudie

Der neue Polizeiruf aus Magdeburg beleuchtet einen Amoklauf aus der Perspektive des Täters und seiner Mutter, eingebettet in eine erschütternde Analyse gesellschaftlichen Versagens und der Auswirkungen von Verschwörungstheorien. Ein filmisches Kabinettstück mit Maja Beckmann in einer herausragenden Rolle.

Jeremy verlässt das Klassenzimmer nach der Prüfung mit einem leeren Blatt und schlägt die Tür hinter sich zu. Keine Lust auf die heutige Prüfung. Ein Mitschüler spottet: «Der ist so verrückt, Mann», ohne zu ahnen, dass sich in wenigen Minuten seine Welt und die des Gymnasiums für immer verändern werden. Die Prüfung ist misslungen, das Abitur gefährdet, die Demütigungen der Mitschüler unerträglich - Jeremy läuft Amok. Er streamt den Anschlag an der Schule live im Internet.

Lehrer, Schüler, er schießt wahllos. Hat er eine Todesliste, die er systematisch abarbeitet? Erhält er Hilfe, wird er instrumentalisiert? Der Junge galt als «unauffällig», wenn auch «anders», und das hat seine Gründe. Für das SEK ist er nur ein Massenmörder. «Sie sind unter uns», lautet der Polizeiruf aus Magdeburg, und mit «sie» sind nicht die Mörder gemeint, sondern Reptiloiden. Jeremy ist das Opfer einer perfiden Verschwörungstheorie. Filmisch entwickelt sich sein Untergang für den Zuschauer grausam nah an den Gefühlslagen des Jungen, untypisch für einen Amoklauf-Thriller. Es ist eine erschütternd stille, ergreifend innerliche Psychostudie eines gesellschaftlichen Versagens. Die hilflose Ermittlerin Brasch (Claudia Michelsen) spielt dabei nur eine Nebenrolle. Im Zentrum steht Maja Beckmann als Jeremys überforderte, alleinerziehende, schwerkranke Mutter. Wer das Potential dieser Schauspielerin, die bis vor kurzem im Ensemble des Schauspielhaus Zürich engagiert war, nicht kennt, wird sich wundern. Ihre Härte und Ohnmacht sind beklemmend. Lange Einstellungen, suggestive Bilder, Großaufnahmen und Handkamera – dieser «Polizeiruf» ist ein filmisches Kabinettstück. Die Inszenierung zeichnet ein komplexes Bild der menschlichen Abgründe und der Auswirkungen von Verschwörungstheorien. Die Geschichte wird aus der Perspektive des Täters und seiner Mutter erzählt, wodurch der Zuschauer tief in die Psyche der Charaktere eintaucht. Es ist ein eindringliches Porträt der Vereinsamung, des Scheiterns und der Suche nach Halt in einer Welt, die von Angst und Misstrauen geprägt ist. Der Film vermeidet dabei einfache Antworten und konfrontiert den Zuschauer mit unbequemen Fragen nach Verantwortung und Schuld. Die düstere Atmosphäre und die beklemmende Inszenierung machen diesen Polizeiruf zu einem intensiven und nachhaltigen Filmerlebnis, das weit über den üblichen Krimi-Rahmen hinausgeht. Die Darstellung der Mutter durch Maja Beckmann ist besonders hervorzuheben. Ihre Darstellung der inneren Zerrissenheit und der Ohnmacht angesichts der Ereignisse ist von ergreifender Intensität. Sie verkörpert auf eindrucksvolle Weise die Zerrissenheit einer Mutter, die mit der Tat ihres Sohnes konfrontiert wird und nach Antworten sucht. Der Film bietet einen schonungslosen Blick auf die gesellschaftlichen Bedingungen, die zu solch einer Tragödie führen können. Er thematisiert die Auswirkungen von Isolation, Mobbing und dem Einfluss von Verschwörungstheorien auf junge Menschen. Der Film zeigt auf eindringliche Weise, wie tiefgreifend sich diese Faktoren auf das Leben des Einzelnen auswirken können und wie leicht sich ein Mensch in die Abgründe der Verzweiflung verirren kann. Der Film ist ein Spiegelbild unserer Zeit und zeigt die erschreckende Realität, dass auch in einer scheinbar friedlichen Umgebung Tragödien entstehen können, die uns alle betreffen. Die Kombination aus beklemmender Atmosphäre, tiefgründigen Charakteren und der eindringlichen Darstellung der Ereignisse macht diesen Polizeiruf zu einem herausragenden Werk, das noch lange nachwirkt. Die filmische Umsetzung der Geschichte ist beeindruckend und fesselt den Zuschauer von der ersten Minute an. Die Kameraführung, die Musik und die schauspielerischen Leistungen tragen dazu bei, eine Atmosphäre der Beklommenheit zu erzeugen, die den Zuschauer in ihren Bann zieht. Die sorgfältige Inszenierung und die filmischen Mittel erzeugen eine Atmosphäre der Beklommenheit, die den Zuschauer von der ersten Minute an fesselt. Die Nahaufnahmen und die langsamen Einstellungen intensivieren die emotionale Wirkung des Films. Das Spiel mit Licht und Schatten unterstreicht die innere Zerrissenheit der Figuren. Die Geschichte hinterfragt auch die Rolle der Medien und die Verbreitung von Verschwörungstheorien in der heutigen Gesellschaft. Der Film macht deutlich, wie wichtig es ist, kritisch zu denken und sich nicht von falschen Informationen beeinflussen zu lassen. Er regt zum Nachdenken an und fordert den Zuschauer heraus, sich mit den komplexen Themen auseinanderzusetzen, die in unserer Gesellschaft allgegenwärtig sind. Die Geschichte des Films dient als eindringliche Mahnung, die uns dazu auffordert, wachsam zu sein und uns gegen Hass und Gewalt zu stellen





