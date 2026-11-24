Kantonspolizei Zürich nimmt 35-jährige Vietnamesin in Bülach fest. Bei der Razzia im Kosmetikstudio sicherte die Polizei Betäubungsmittel und 32'700 Franken.

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht zum Dienstagabend in Bülach eine 35-jährige Vietnamesin festgenommen. Die Festnahme erfolgte aufgrund des Verdachts auf unerlaubte Ausübung der Heilkunst. Die Beschuldigte bot der Bevölkerung unter anderem injizierbare Kosmetika an, ohne dafür über die gesetzlich vorgeschriebenen Bewilligungen zu verfügen. Die Polizei handelt, um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten und illegale medizinische Eingriffe zu unterbinden.

Ilegaler Betrieb in privater Wohnung entdeckt

Einsätze der Kantonspolizei Zürich wurden durch mehrere konkrete Hinweise ausgelöst, die auf einen illegalen Kosmetikbetrieb verwiesen. Die Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin ein Kosmetikstudio, das sich innerhalb einer privaten Wohnung in Bülach befand. Bei der Kontrolle trafen die Beamten auf die 35-jährige Betreiberin, die sich zu dem Zeitpunkt gerade in einer Behandlungsphase mit einer Kundin befand. Die Festnahme der Tatverdächtigen erfolgte direkt an diesem Ort, da sie über keine entsprechende Berufsausübungsbewilligung verfügte. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen die strengen Vorschriften im Gesundheits- und Medizinbereich dar.

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Sichere Beweismittel und Bargeld gefunden

Während der Durchsuchung sicherte die Kantonspolizei Zürich eine Vielzahl von medizinischen Geräten und Substanzen, die für illegale Schönheitsbehandlungen verwendet wurden. Zu den konfiszierten Gegenständen gehörten Botox-Präparate sowie Hyaluron-Produkte, die direkt injiziert werden. Zudem fand die Polizei sterile Injektionsnadeln und ein Lasergerät, die ebenfalls ohne Genehmigung gehandelt wurden. Ein weiterer wichtiger Teil der Beweissicherung war die Sicherstellung von 32'700 Franken in bar. Diese Geldsumme wurde im Zusammenhang mit den finanziellen Transaktionen für die illegalen Dienstleistungen sichergestellt.

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Rechtliche Konsequenzen für die Beschuldigte

Nach den intensiven polizeilichen Befragungen und der Sicherstellung der Beweismittel wurde die 35-Jährige der zuständigen Staatsanwaltschaft überstellt. Die Staatsanwaltschaft wird nun den weiteren rechtlichen Verlauf prüfen und entscheiden, welche Anklagen erhoben werden. Der Fall unterstreicht die Notwendigkeit, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nur qualifizierte und lizenzierte Fachpersonen für invasive kosmetische Eingriffe aufsuchen. Illegale Behandlungen bergen erhebliche gesundheitliche Risiken, da die Hygiene- und Sicherheitsstandards oft nicht eingehalten werden.

Warnung vor unregulierten Schönheitsmärkten

Dieser Vorfall dient als deutliches Signal der Strafverfolgungsbehörden gegen den Markt für schwarze Schafsangeboten im Schönheitssektor. Die Kantonspolizei Zürich rät der Öffentlichkeit dazu, bei der Wahl von Behandlungen wie Botox oder Hyaluron stets auf die offizielle Zulassung der Anbieter zu achten. Der Zugang zu solchen injizierbaren Substanzen ist streng reglementiert, um schwere Verletzungen oder Infektionen zu vermeiden. Die beschlagnahmten 32'700 Franken sollen im weiteren Verfahrensprozess eine Rolle spielen, da sie als mutmaßlicher Erlös aus illegalen Tätigkeiten gelten. Die Behörden bleiben wachsam, um ähnliche Netzwerke frühzeitig zu identifizieren und zu zerschlagen.