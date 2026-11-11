Polizeimeldungen vom 11. November 2026: Tödlicher Bauunfall in Zürich

Polizeimeldungen vom 11. November 2026: In Zürich stirbt ein Bauarbeiter, in St.Gallen wird ein Kind verletzt, in Basel gibt es neun Festnahmen.

Die Polizeimeldungen der Schweiz vom 11. November 2026 umfassen einen tödlichen Arbeitsunfall in Zürich, zwei schwere Verkehrsunfälle sowie eine Mordanklage in Basel. Zusätzlich meldete die Kantonspolizei Basel-Stadt neun Festnahmen bei einer Kontrollaktion am Bahnhof Basel SBB.

Die Polizei fasst fünf der brisantesten Meldungen des Mittwochs zusammen. Die Stadtpolizei Zürich, die Stadtpolizei St.Gallen und die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bearbeiten die einzelnen Fälle. Für alle tatverdächtigen oder beschuldigten Personen gilt die Unschuldsvermutung.

Also read Schweizer Polizeimeldungen vom 10. November 2026: Schwere Unfälle und Betrugsfälle

Tödlicher Unfall auf Zürcher Baustelle an der Triemlistrasse

Am Mittwochnachmittag kurz vor 14.30 Uhr fiel auf einer Baustelle an der Triemlistrasse im Zürcher Kreis 9 ein Betonpfeiler um. Der Pfeiler gehörte zu einer Liegenschaft im Rohbau und traf einen Bauarbeiter, der dabei tödlich verletzt wurde.

Die Staatsanwaltschaft und die Stadtpolizei Zürich untersuchen die genauen Umstände des Unglücks. Der Grund, weshalb der Betonpfeiler umstürzte, ist noch unbekannt. Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und des Unfalltechnischen Dienstes sicherten Spuren am Unfallort.

Advertisement

Die Todesursache wird rechtsmedizinisch abgeklärt. Für Augenzeuginnen und Augenzeugen bot die Stadtpolizei Zürich ein Care Team auf, das psychologische Betreuung leistet.

Schwere Verkehrsunfälle in Zürich und St.Gallen

Am Löwenplatz im Zürcher Kreis 1 wurde eine 76-jährige Fussgängerin von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr, als die Frau die Strasse im Bereich eines Fussgängerstreifens querte, um zur Tramhaltestelle zu gelangen.

Der lastwagen war von der Gessnerbrücke in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Die Sanität brachte die Seniorin ins Spital. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, weshalb der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich und das Forensische Institut Zürich zur Beweissicherung aufgeboten wurden.

In St.Gallen erfasste am Dienstagmorgen kurz nach 7.45 Uhr eine 34-jährige Autofahrerin einen sechsjährigen Jungen auf dem Fussgängerstreifen an der Sonnenstrasse auf Höhe Innerer Sonnenweg. Nach Angaben der Stadtpolizei St.Gallen übersah sie den Jungen aus bislang unbekannten Gründen, als er auf dem Weg in den Kindergarten war.

Der Junge wurde erheblich verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Auto entstand geringer Sachschaden. Die weiteren Abklärungen zum Unfallhergang dauern an.

Mordanklage nach Tötungsdelikt am Riehenring in Basel

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt erhebt Anklage wegen Mordes gegen einen 39-jährigen Beschuldigten. Ihm wird vorgeworfen, am 15. Mai 2025 am Riehenring in einem Mehrfamilienhaus einen 49-jährigen Mann getötet zu haben.

Advertisement

Nach Ermittlungen einer Sonderkommission wurde der Tatverdächtige aufgrund eines internationalen Haftbefehls in Kroatien festgenommen und an die Schweiz ausgeliefert. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat das Vorverfahren nun abgeschlossen.

Das Verfahren wurde an das Strafgericht überwiesen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Beschuldigten die Unschuldsvermutung.

Neun Festnahmen bei Bahnhofskontrolle in Basel

Die Kantonspolizei Basel-Stadt kontrollierte am Dienstag in und rund um den Bahnhof Basel SBB insgesamt 290 Personen. Dabei nahm sie neun Personen fest und erstattete mehrere Rapporte und Verzeigungen wegen verschiedener Delikte.

Die koordinierte Aktion fand gemeinsam mit Behörden aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich statt. Ziel war die Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum, die Kontrolle verdächtiger Personen und die Prävention von Velodiebstählen.

Zusätzlich informierten die Einsatzkräfte 200 Passantinnen und Passanten über den Schutz vor Velodiebstahl und verteilten insgesamt 1000 Vignetten. Die Polizei hält damit fest, dass die Prävention neben den Festnahmen ein eigenständiger Teil des Einsatzes war.