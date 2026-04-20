Polizeilicher Zeugenaufruf nach Hundebiss in Kriens und Täuschung über falsche Kontaktdaten

Nach einem Hundebiss an der Bushaltestelle Feldmühle in Kriens sucht die Polizei Zeugen. Die Beteiligten gaben nach dem Vorfall bewusst falsche Personalien an.

Ein bedauerlicher Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag, den 18. April, in der Gemeinde Kriens , der nun die Aufmerksamkeit der örtlichen Behörden auf sich zieht. Gegen kurz nach 17:00 Uhr saß ein Mann friedlich an der Obernauerstrasse nahe der Bushaltestelle Feldmühle, als sich eine unerwartete und schmerzhafte Situation entwickelte.

Zwei Jugendliche, ein Junge und ein Mädchen im geschätzten Alter von etwa 15 Jahren, passierten die Bushaltestelle in Begleitung eines Hundes, der an einer Leine geführt wurde. Während sie an dem sitzenden Mann vorbeigingen, attackierte der Hund den Mann unvermittelt und biss ihn in den Arm. Dieser Vorfall löste bei allen Beteiligten zunächst Aufregung aus, wobei die Jugendlichen sofort versuchten, Unterstützung herbeizuholen, indem sie ein Telefonat tätigten. Kurze Zeit später erschien eine erwachsene Frau am Ort des Geschehens, die sich als Schwester der vermeintlichen Hundebesitzerin ausgab. Um den Vorfall professionell zu regeln, tauschten der Geschädigte und die Frau ihre Kontaktdaten aus. Es stellte sich jedoch im Nachgang der Ermittlungen heraus, dass die bereitgestellten Informationen – namentlich die Namen und Telefonnummern – vollkommen falsch waren. Der Geschädigte konnte die Frau wie folgt beschreiben: Sie war ungefähr 30 Jahre alt, von mittlerer Statur und hatte hellbraune bis dunkelblonde Haare, die hochgesteckt waren. Auffällig war zudem, dass sie Hochdeutsch sprach. Zum Hund selbst liegen nur spärliche Informationen vor, außer dass es sich um ein jüngeres Tier mittlerer Größe mit rotbraunem Fell handelte, dessen Rasse jedoch unbekannt bleibt. Die Luzerner Polizei hat nun einen offiziellen Zeugenaufruf gestartet, um Licht in diese Angelegenheit zu bringen und die Identität der unbekannten Frau sowie der beiden Jugendlichen zu klären. Die Behörden betonen, wie wichtig es ist, dass derartige Vorfälle lückenlos aufgeklärt werden, um die Verantwortung für den Hundebiss und das täuschende Verhalten im Anschluss korrekt zuordnen zu können. Personen, die den Vorfall an der Bushaltestelle Feldmühle beobachtet haben, sich zum fraglichen Zeitpunkt in der Gegend aufhielten oder hilfreiche Hinweise zu den beschriebenen Personen oder dem Hund machen können, werden dringend gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. Jeder Hinweis kann für die weiteren Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein, um das Fehlverhalten aufzuklären und den Geschädigten zu unterstützen





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