Auf der Luga in Luzern musste ein Ausstellungsstand aufgrund fehlender Meldungen für EU-/EFTA-Arbeitskräfte von der Polizei geschlossen werden. Die Messeleitung bestätigte den Vorfall und betonte die Bedeutung der Einhaltung rechtlicher Bestimmungen.

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Luga in Luzern . Ein Ausstellungsstand in Halle 4 musste auf Anordnung der Polizei geschlossen werden. Eine Leserreporterin hatte zuvor eine auffällige Unordnung am Stand bemerkt und einen Mann beim Telefonieren in einer Ecke entdeckt.

Nach Rücksprache mit einer Standnachbarin erfuhr sie, dass die Polizei den Stand wegen Illegalität geschlossen hatte. Der betroffene Stand bot eine Art Dörrfrüchte an, die von einer in Frankreich ansässigen Firma produziert wurden. Daniela Barmettler, Leiterin Marketing und Kommunikation der Luga, bestätigte die Schließung des Standes durch die Polizei. Der Grund für die Maßnahme war das Fehlen einer erforderlichen Meldung für Aussteller und Arbeitskräfte aus EU-/EFTA-Staaten.

Laut den Vertragsbedingungen ist ein entsprechendes Meldeverfahren beim WAS Luzern im Rahmen der Personenfreizügigkeit vorgeschrieben. Die Polizei habe dies bei einer routinemäßigen Stichprobe festgestellt. Barmettler betonte, dass die Luga regelmäßig Stichproben in verschiedenen Bereichen durchführt, darunter Tierschutz, Brandschutz und Lebensmittelkontrolle, die von den zuständigen Behörden durchgeführt werden. Nach der Räumung des Standes schufen die Messeverantwortlichen an der entstandenen Lücke eine kleine Lounge mit roten Sesseln und Blumen, um den Bereich optisch aufzuwerten.

Die Luga betont, dass ausländische Aussteller grundsätzlich willkommen sind, sofern sie das Ziel verfolgen, das Publikum der Zentralschweiz zu erreichen. Die Messe lebt von der Vielfalt ihrer Aussteller und Produkte, so Barmettler. Zwar gibt es einige international tätige Aussteller, der Großteil der Teilnehmer stamme jedoch aus der Region oder der Schweiz – von kleinen Handwerksbetrieben bis hin zu großen Konzernen und Verbänden. Die diesjährige Luga endet am Sonntag, danach müssen alle Stände abgebaut werden.

Die nächste Luga findet vom 30. April bis 9. Mai 2027 statt. Parallel zur Luga 2026 endet eine Ära bei der Messe Luzern: Urs Hunkeler und Markus Lauber, das langjährige Führungsduo, treten gemeinsam kürzer.

Sie haben die Messe Luzern über Jahrzehnte geprägt und harmonierten als Team perfekt. Ihre Entscheidung markiert einen bedeutenden Wandel für die Messe Luzern. Die Luga ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region und zieht jährlich zahlreiche Besucher und Aussteller an. Die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen, insbesondere im Bereich der Personenfreizügigkeit, wird von den Behörden streng überwacht, um faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und Missstände zu vermeiden.

Die schnelle Reaktion der Messeleitung durch die Schaffung einer Lounge zeigt, dass die Luga auch in unerwarteten Situationen flexibel und kundenorientiert agiert. Die Luga versteht sich als Plattform für regionale Unternehmen und internationale Akteure und möchte auch in Zukunft eine attraktive Bühne für Innovationen und Geschäftsmöglichkeiten bieten. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie sich die Messe Luzern unter neuer Führung entwickeln wird.

Die Luga hat sich als eine der führenden Messen der Schweiz etabliert und wird auch weiterhin eine wichtige Rolle in der regionalen Wirtschaft spielen





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