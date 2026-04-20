Polizeiliche Kriminalstatistik 2025: Anstieg bei schweren Gewaltdelikten und neue Erkenntnisse zur Tatverdächtigenbelastung

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 zeigt einen Rückgang der Gesamtkriminalität, jedoch einen besorgniserregenden Anstieg bei Mord, Totschlag und sexualisierter Gewalt sowie eine differenzierte Aufschlüsselung der Tatverdächtigenzahlen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 (PKS) vorgestellt, die ein differenziertes und in Teilen besorgniserregendes Bild der Sicherheitslage in Deutschland zeichnet. Während die Gesamtzahl der registrierten Straftaten mit etwa 5,5 Millionen Fällen einen Rückgang um 5,6 Prozent verzeichnet, offenbart ein genauerer Blick in die Unterkategorien eine bedenkliche Entwicklung bei den schwersten Straftaten.

Insbesondere die Deliktsbereiche Mord, Totschlag und sexualisierte Gewalt stechen durch deutliche Zuwachsraten hervor. So stiegen die Fallzahlen für Tötungsdelikte um 6,5 Prozent, während Vergewaltigungen und besonders schwere sexuelle Übergriffe sogar ein Plus von 8,5 Prozent aufweisen. Diese Entwicklung steht im Kontrast zur leicht rückläufigen Tendenz der allgemeinen Gewaltkriminalität, die insgesamt um 2,3 Prozent abnahm. Besonders im Fokus steht dabei die wachsende Problematik der Messergewalt. Die Polizei registrierte rund 29.000 Straftaten, bei denen Messer als Tatwaffe zum Einsatz kamen. Besonders alarmierend ist, dass Messer bei schweren Gewaltdelikten überproportional präsent sind; in rund 40 Prozent der Tötungsdelikte spielen sie eine zentrale Rolle bei der Tatausführung. Ein zentraler Aspekt der PKS 2025 ist die erstmals umfassend analysierte Tatverdächtigenbelastungszahl. Diese Kennzahl setzt die Anzahl der Tatverdächtigen in ein direktes Verhältnis zur jeweiligen Bevölkerungsgruppe und ermöglicht so eine genauere differenzierte Betrachtung. Die Daten verdeutlichen hierbei signifikante Unterschiede: Während auf 100.000 deutsche Staatsbürger 1813 Tatverdächtige entfallen, liegt dieser Wert bei ausländischen Staatsbürgern bei 4788. Insgesamt machen nichtdeutsche Tatverdächtige 40,1 Prozent aller polizeilich erfassten Verdächtigen aus. Im Bereich der Gewaltkriminalität liegt ihr Anteil sogar bei 42,9 Prozent. Die Statistik hebt dabei hervor, dass insbesondere afghanische und syrische Staatsbürger im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung eine deutlich höhere Belastungszahl aufweisen. Insgesamt sind ausländische Staatsbürger laut der aktuellen Auswertung rund 2,6-mal häufiger tatverdächtig als deutsche Staatsbürger, was eine intensive gesellschaftspolitische Debatte über Integration und Prävention nach sich zieht. Die PKS 2025 liefert zudem wichtige Erklärungsansätze für die beobachteten Trends. Als einflussnehmende Faktoren werden unter anderem gewaltlegitimierende Einstellungen genannt, die in bestimmten Milieus existieren und durch Sozialisationsprozesse gefestigt werden können. Diese soziologischen Aspekte sollen künftig stärker in die präventive Arbeit einfließen, um gezielter gegen Kriminalitätsursachen vorzugehen. Überraschend ist zudem die Entwicklung in der Altersstruktur der Täter: Während die Jugendkriminalität insgesamt eine rückläufige Tendenz zeigt, wurde bei der Kriminalität von Kindern ein Anstieg von 3,3 Prozent registriert. Dieser Umstand bereitet den Behörden Sorgen und erfordert neue Ansätze in der sozialen Betreuung und Erziehung. Die Bundesregierung plant auf Basis dieser Daten eine Anpassung der Sicherheitsstrategien, um insbesondere der zunehmenden Gewaltbereitschaft entgegenzuwirken und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig zu stärken. Die Diskussion um die statistische Erfassung der Herkunft von Tatverdächtigen dürfte auch in den kommenden Monaten ein zentrales Thema im politischen Berlin bleiben





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