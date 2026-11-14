Polizeikontrollen in KW 47: Geschwindigkeitsüberwachung zur Unfallprävention

Kantonspolizei und Gemeindepolizeien führen in der Kalenderwoche 47 mobile Geschwindigkeitskontrollen durch. Ziel ist die Prävention schwerer Unfälle durch Einhaltung von Tempolimits.

Die Kantonspolizei und die lokalen Gemeindepolizeien haben eine verstärkte Verkehrssicherheit sprävention angekündigt. Hohe Geschwindigkeit gilt als eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle, die teilweise schwere oder sogar tödliche Folgen haben. Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, erneuern die Behörden ihren dringenden Aufruf an alle Fahrzeuglenker, die bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen strikt einzuhalten.

Zeitplan und Umfang der Kontrollmassnahmen

Angekündigte Kontrollen können aus dienstlichen oder technischen Gründen entfallen, was für eine flexible Einsatzplanung sorgt. Mit dem klaren Ziel, Verkehrsunfälle aktiv zu verhindern, führen die Behörden während der Kalenderwoche 47 mobile und semistationäre Geschwindigkeitskontrollen durch. Dieser Zeitraum erstreckt sich konkret vom 16. November 2026 bis zum 22. November 2026. Die Kontrollen sollen an folgenden definierten Orten durchgeführt werden, um lokale Risikoschwerpunkte zu adressieren.

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Ausnahmen und rechtliche Rahmenbedingungen

Es gibt wichtige Ausnahmen bei der Umsetzung der geplanten Massnahmen. Von der öffentlichen Ankündigung dieser Liste sind Messungen mit zivilen Polizeifahrzeugen ausgenommen. Ebenso werden Kontrollen mit Laserpistolen nicht in die Liste aufgenommen, da diese ausschliesslich zur Bekämpfung schwerer Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz eingesetzt werden dürfen. Zudem gilt die Massnahme aufgrund der ablehnenden Stellungnahme des Bundesamts für Strassen (ASTRA) nicht für Kontrollen auf Autobahnen.

Kompetenzen und unangekündigte Massnahmen

Neben den geplanten Aktionen bleibt den Behörden die Möglichkeit für unangekündigte Schritte erhalten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ausschliesslich die Kantonspolizei befugt ist, ausserordentlich unangekündigte Kontrollen durchzuführen. Diese spezifische Befugnis dient dazu, schwere Verstösse zu ahnden und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer umfassend zu gewährleisten. Die angekündigten Kontrollen können aufgrund dienstlicher Erfordernisse oder technischer Probleme entfallen, was die Dynamik der Kontrollen erklärt.

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Physikalische Zusammenhänge bei Bremsvorgängen

Der Bremsweg wächst unter gleichen Bedingungen ungefähr mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Wer doppelt so schnell fährt, benötigt deshalb etwa die vierfache Strecke, um nach Beginn der Bremsung zum Stillstand zu kommen. Diese physikalische Tatsache unterstreicht die Notwendigkeit der Einhaltung der Tempolimits drastisch. Die Kantonspolizei verdeutlicht diese Gefahr durch konkrete Zahlen zur Veranschaulichung der Reaktionszeiten.

Reaktionsweg und konkrete Distanzen

Hinzu kommt der Weg während der Reaktionszeit des Fahrers, bevor überhaupt gebremst wird. In einer einzigen Sekunde legt ein Fahrzeug bei 50 km/h rund 14 Meter zurück. Bei 80 km/h beträgt diese zurückgelegte Strecke bereits etwa 22 Meter. Diese Distanz wird bereits gefahren, bevor eine anschliessend eingeleitete Bremsung überhaupt wirken kann. Diese Fakten sollen den Fahrzeuglenkern bewusst machen, wie kritisch Geschwindigkeit die Unfallgefahr erhöht.