Polizeihundeprüfung in Aesch BL: Carola Casanova und Devil siegen mit Bestnote

Carola Casanova und ihr Malinois Devil gewinnen die gemeinsame Polizei-Hundeprüfung in Aesch mit 198 von 200 Punkten vor Tim Burtolf und Scarface.

Am vergangenen Freitag, dem 6. November 2026, fand auf der Sportanlage Löhrenacker in Aesch im Kanton Baselland eine besondere Veranstaltung statt, die für die Polizeikräfte sowohl in der Stadt als auch im Kanton von hoher Bedeutung war.

Die Rede ist hier von der traditionellen gemeinsamen Hundeprüfung, an der sich insgesamt siebzehn Hundeteams aus den Reihen der Kantonspolizei Basel-Stadt und der Polizei Baselland messen durften. Diese Prüfung ist kein isoliertes Ereignis, sondern wird seit Jahren von beiden Polizeikorps gemeinsam organisiert und durchgeführt. Im Jahr 2026 war dies bereits die vierzehnte Austragung dieser speziellen Leistungskontrolle, was die langjährige und enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Nachbarkantonen in diesem Bereich unterstreicht.

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Professionelle Kompetenz und täglicher Einsatz der Hunde

Der Zweck solcher Prüfungen liegt darin, die professionelle Kompetenz der Arbeitshunde und ihrer Hundeführer zu evaluieren, die Ausbildung zu sichern und die Bereitschaft für den täglichen Einsatz aufrechtzuerhalten. Hunde in der Polizeiarbeit erfüllen vielfältige Aufgaben, sei es bei der Drogensuche, der Personensuche, der Fahndung nach flüchtigen Tätern oder auch bei der Sicherung von Beweismitteln. Daher sind hohe Ansprüche an die Fitness, den Gehorsam und die Konzentration der Tiere sowie die Führungskompetenz der Menschen zu stellen.

Der Wettkampfcharakter der Prüfung dient nicht nur der Motivation, sondern auch der objektiven Leistungsbewertung im Vergleich mit Kollegen. Es geht dabei um Punktzahlen, die oft bis auf den letzten Punkt genau vergeben werden und damit einen sehr hohen Grad an Präzision erfordern. Die Atmosphäre auf dem Gelände war durch die Anspannung der Teilnehmer und die Fokussierung auf die anstehenden Übungen geprägt.

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Zuschauer, die diesen exklusiven Einblick in die Arbeit der Polizeihunde erhielten, konnten die immense Disziplin bewundern, die von Seiten sowohl der Vierbeiner als auch ihrer zweibeinigen Partner gefordert ist. Jeder Fehler oder jede Verzögerung konnte sich direkt auf das Endergebnis auswirken, was den Druck auf die Teams, die über mehrere Tage oder Stunden ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten, erheblich steigerte.

Logistik, Fairness und Ressourcenbündelung der Korps

Die Organisation einer solchen Veranstaltung erfordert zudem viel Planung, da die Bedingungen für alle Teilnehmer fair sein müssen und die Logistik der vielen Teams sowie der Sicherheitsaspekte im Auge behalten werden müssen. Die Auswahl des Ortes, der Sportanlage Löhrenacker in Aesch, bietet genügend Platz für die verschiedenen Übungsstrecken und Hindernisse, die für eine umfassende Prüfung notwendig sind. Die Zusammenarbeit der beiden Polizeikorps zeigt auch, dass Ressourcen gebündelt und Erfahrungswerte ausgetauscht werden, um die Qualität der Polizeiarbeit kontinuierlich zu verbessern.

Solche gemeinsamen Veranstaltungen stärken zudem das esprit de corps und das gegenseitige Verständnis zwischen den Kräften, die oft in denselben Einsatzgebieten agieren oder aufeinander abgestimmt sind.