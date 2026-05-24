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Polizeihunde spielen bei der Bekämpfung von Verbrechen eine zentrale Rolle

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Polizeihunde spielen bei der Bekämpfung von Verbrechen eine zentrale Rolle
PolizeihundeBekämpfung Von VerbrechenSprengstoff
📆24/05/2026 15:24:00
📰BernerZeitung
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Die Kantonspolizei Bern stellt ihre Hunde im Einsatz vor, die Einsatzkräfte zum Schutz begleiten. Im Berner Polizeikorps sind insgesamt 60 Diensthunde mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten im Einsatz. Schäferhunde werden bei Einbrüchen eingesetzt, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Beide haben ausgesprochen gute Spürnasen und eine hohe Ausdauer. Ihr Training folgt einem einfachen Prinzip: Der Hund lernt, einen bestimmten Geruch kennen und wird für das korrekte Anzeigen belohnt. Beim Drogenspürhundetraining erfolgt das Vorgehen ebenfalls schrittweise: Zunächst mit reinen, ungestreckten Substanzen, später mit gestreckten Drogen. Beim Notengeld liegt der Schwerpunkt auf dem Papier. Banknoten bestehen aus einem speziellen Material. Zunächst trainieren die Hunde mit unbehandeltem Papier, anschliessend mit bedrucktem und lackiertem Papier. So prägen sie sich den typischen Geruch von Geldscheinen ein – selbst dann, wenn diese gewaschen oder oft angefasst wurden. Notengeldspürhunde zeigen zudem Ausweisdokumente an, weil diese auf demselben Papier wie Banknoten gedruckt werden.

Die Kantonspolizei Bern stellt ihre Hunde im Einsatz vor, die Einsatzkräfte zum Schutz begleiten. Im Berner Polizeikorps sind insgesamt 60 Diensthunde mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten im Einsatz.

Schäferhunde werden bei Einbrüchen eingesetzt, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Beide haben ausgesprochen gute Spürnasen und eine hohe Ausdauer. Ihr Training folgt einem einfachen Prinzip: Der Hund lernt, einen bestimmten Geruch kennen und wird für das korrekte Anzeigen belohnt. Beim Drogenspürhundetraining erfolgt das Vorgehen ebenfalls schrittweise: Zunächst mit reinen, ungestreckten Substanzen, später mit gestreckten Drogen.

Beim Notengeld liegt der Schwerpunkt auf dem Papier. Banknoten bestehen aus einem speziellen Material. Zunächst trainieren die Hunde mit unbehandeltem Papier, anschliessend mit bedrucktem und lackiertem Papier. So prägen sie sich den typischen Geruch von Geldscheinen ein – selbst dann, wenn diese gewaschen oder oft angefasst wurden.

Notengeldspürhunde zeigen zudem Ausweisdokumente an, weil diese auf demselben Papier wie Banknoten gedruckt werden

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