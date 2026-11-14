Polizeihund hilft Kindern bei Einbruchfahndung am Nationalen Zukunftstag

Kinder der 5. bis 7. Klasse lösten beim Nationalen Zukunftstag in Solothurn gemeinsam mit einem Polizeihund einen Einbruchfall und entdeckten neue Berufsfelder.

Im Rahmen des Nationalen Zukunftstags besuchten rund 40 Kinder die Kantonspolizei Solothurn, um sich intensiv mit den Aufgaben der Sicherheitskräfte auseinanderzusetzen. Die Gruppe, die sich hauptsächlich aus Schülerinnen und Schülern der 5. bis 7. Klasse zusammensetzte, zeigte bei dieser Gelegenheit eine bemerkenswerte Neugier und Begeisterung für die detektivische Arbeit vor Ort.

Der Nationale Zukunftstag zielt darauf ab, den sogenannten Seitenwechsel in der Berufswahl zu fördern. Dabei lernen Mädchen und Jungen Arbeitsbereiche kennen, in denen ihr Geschlecht bisher weniger stark vertreten ist, um so Interessen zu entdecken, die bei der späteren Berufswahl sonst vielleicht zu wenig Beachtung finden würden. Statt nur einen Elternteil zu begleiten, erkundeten die Kinder hier direkt die Arbeit der Polizei.

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Lösung eines kniffligen Einbruchfalls

Die Kinder machten sich mit viel detektivischem Spürsinn auf die Suche nach Hinweisen, um einen spezifischen, kniffligen Einbruchfall zu lösen. Sie analysierten Tatorte, sammelten Spuren und arbeiteten dabei eng mit den beamten der Kapo Solothurn zusammen. Dieser praktische Ansatz sollte den Teilnehmern zeigen, wie präzise und methodisch polizeiliche Ermittlungsarbeit funktioniert, um die Schuldigen zu identifizieren.

Am Ende der Übung konnte der Einbrecher dank der tatkräftigen Unterstützung eines Polizeihundes geschnappt werden. Der Hund war ein zentraler Bestandteil der Fahndungsstrategie und half den Kindern, die letzten fehlenden Puzzleteile zu finden. Dieser Erfolg verdeutlichte den jungen Besuchern eindrucksvoll, wie wichtig spezialisierte Tiere und professionelle Ausbildung im Polizeidienst sind.

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Widerlegung traditioneller Rollenbilder

Das Angebot der Kantonspolizei Solothurn war explizit darauf ausgerichtet, traditionelle Rollenbilder bei der Berufswahl aufzubrechen. Der Nationale Zukunftstag richtet sich an Mädchen und Jungen, um ihnen zu zeigen, dass technische und sicherheitsrelevante Berufe für alle Geschlechter geeignet sind. Die teilnehmenden Kinder sollten durch diese Erfahrung erkennen, dass persönliche Fähigkeiten und Neugier stärker zählen sollten als veraltete Zuschreibungen.

Organisatorisch ergänzt dieses Programm der Polizei die üblichen Formate, bei denen Kinder einen Elternteil oder eine andere Bezugsperson an den Arbeitsplatz begleiten. Betriebe, Organisationen und Bildungsinstitutionen bieten hier eigene Programme an, um eine offene Berufswahl zu ermöglichen. Die Kapo Solothurn nutzte diese Gelegenheit, um ihre Institution als modern und inklusiv darzustellen und das Interesse an einer Laufbahn in der Sicherheitsbranche zu wecken.

Konkrete Auswirkungen auf die Berufswahl

Die direkte Erfahrung eines gelungten Einsatzes mit einem Polizeihund hinterließ bei den Teilnehmern einen bleibenden Eindruck. Durch das praktische Mitmachen am Beispiel des Einbruchfalls erhielten die Kinder einen realistischen Einblick in den Polizeialltag, der weit über trockene Theorie hinausgeht. Solche Erlebnisse tragen dazu bei, dass sich mehr junge Menschen, insbesondere Mädchen, für MINT-Berufe und sicherheitsrelevante Tätigkeiten interessieren.

Das Event unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Bildungsinstitutionen und Sicherheitsbehörden bei der Berufsorientierung. Die Kantonspolizei Solothurn demonstrierte dabei nicht nur ihre Kompetenzen bei der Aufklärung von Straftaten, sondern engagierte sich aktiv in der Nachwuchsförderung. Damit wurde der nationale Auftrag des Zukunftstags in der Region Solothurn erfolgreich und nachhaltig umgesetzt.