Polizeihund bei Einbruchversuch in Pfäffikon ZH

Kantonspolizei Zürich und Hunderettungshunde verhärten zwei Jugendliche nach Einbruchversuch in Pfäffikon. Detail zum Tathergang.

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Dienstag in Pfäffikon ZH zwei Jugendliche festgenommen. Der Vorfall ereignete sich rund um Mitternacht, als ein Anwohner einen Einbruchversuch in eine Autogarage entdeckte. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sollen hinter der Tat stecken.

Tathergang und Festnahmen

Ein Anwohner meldete den Vorfall kurz nach Mitternacht an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich. Er berichtete, dass zwei Personen versucht hätten, in die Autogarage einzubrechen. Durch lautes Zurufen habe der Mann die beiden verdächtigen Personen aus der Nähe der Garage vertreiben können. Dies war der erste wichtige Schritt zur Aufklärung des Vorfalls.

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Eine Patrouille der Stadtpolizeien Uster und Dübendorf traf am Tatort ein. Die Beamten stellten vor Ort deutlich sichtbare Spuren eines Einbruchversuchs fest. Diese Indizien bestätigten die Angaben des Anwohners und gaben den Ermittlern klare Handlungsanweisungen für die weitere Suche nach den Tätern.

Kurz darauf sichteten die Einsatzkräfte zwei verdächtige Personen auf der Usterstrasse. Die beiden Jugendlichen versuchten sofort, zu Fuß zu fliehen. Die Polizisten reagierten schnell und nahmen die Verfolgung auf. Dabei kam ein speziell ausgebildeter Polizeihund zum Einsatz, der die Fahndung effektiv unterstützte.

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Einsatz des Polizeihundes

Die Verfolgungsjagd hatte ein klares Ende, als die Hundestaffage Erfolg hatte. Ein 17-jähriger Tunisier wurde von den Beamten eingeholt und sofort festgenommen. Seine Fluchtversuche waren damit erfolgreich unterbunden worden. Die Tatbeteiligten konnten zunächst nicht entkommen.

Den zweiten Verdächtigen, einen 16-jährigen Franzosen, stellte der Polizeihund wenig später. Das Tier stoppte den Jugendlichen durch einen Biss. Diese Maßnahme war notwendig, um die Flucht der beiden Teenager endgültig zu verhindern. Die Polizisten verhafteten den zweiten Jugendlichen ebenfalls unmittelbar nach der Intervention des Hundes.

Rechtliche Konsequenzen

Die beiden Jugendlichen werden nach den polizeilichen Befragungen weiter verfolgt. Die genauen rechtlichen Schritte hängen von den Ergebnissen der Ermittlungen ab. Die Kantonspolizei Zürich arbeitet daran, alle Umstände des Einbruchversuchs vollständig aufzuklären. Die beteiligten Stellen melden sich, sobald weitere Informationen vorliegen.