Ein gravierender Polizeifehler im Mordfall eines weißen Studenten hat in Großbritannien die Gemüter erhitzt. Die Polizei hat den Fall untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie gravierende Fehler gemacht hat.

Ein gravierender Polizeifehler im Mordfall eines weißen Studenten hat in Großbritannien die Gemüter erhitzt. Nach der Veröffentlichung von Bodycam-Aufnahmen gingen in Southampton Hunderte auf die Straße, es kam zu gewaltsamen Ausschreitungen.

Der freie Journalist in Großbritannien, Peter Stäuber, ordnet den Fall ein. Peter Stäuber ist ein erfahrener Journalist, der seit Jahren in London lebt und für verschiedene Zeitungen wie die 'Wochenzeitung WOZ' und 'Zeit' berichtet. Er hat sich auf die Untersuchung des Falls konzentriert und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Polizei gravierende Fehler gemacht hat.

Der 18-jährige Student Henry Nowak war im Dezember nachts in Southampton auf dem Weg nach Hause, als er auf einen 23-jährigen Mann traf, der ihn mit einem Messer attackierte. Als die Polizei eintraf, behauptete der Täter, er sei angegriffen und rassistisch beleidigt worden. Der Täter gehört zur Glaubensgemeinschaft der Sikh. Die Polizei glaubte ihm und legte den am Boden liegenden Nowak in Handschellen.

Auf den Videos der Bodycams der Polizei ist zu sehen und zu hören, dass das Opfer immer wieder sagt, er sei gestochen worden und er könne nicht atmen. Die Polizei glaubte ihm offensichtlich nicht. Nowak starb noch am Tatort. Es ist ein schockierender Fall, und es ist klar, dass die Polizei gravierende Fehler gemacht hat.

Die Glaubensgemeinschaft der Sikh ist eine Religion, die vor rund 500 Jahren in Indien entstand. Weltweit gibt es etwa 25 bis 30 Millionen Sikhs. Die meisten leben im indischen Bundesstaat Punjab. Größere Sikh-Gemeinschaften gibt es unter anderem auch in Großbritannien, Kanada und den USA.

Der Protest in Southampton richtete sich vor allem gegen die Polizei. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer riefen etwa 'Rassistische Polizei, weg von unseren Straßen'. Der breitere Vorwurf, den die Protestierenden und auch rechte Politiker und Aktivisten vorbringen, lautet, dass die Behörden weiße Briten benachteiligen würden und Menschen aus ethnischen Minderheiten Privilegien einräumen - ein zweistufiges System, bei dem Nichtweiße bevorzugt würden. Der Chef der Rechtspartei Reform UK, Nigel Farage, hat dies der Polizei vorgehalten.

Er sagte, dass die Beamten in diesem Fall aufgrund der politischen Korrektheit Angst hätten, als rassistisch gebrandmarkt zu werden, und deshalb weiße Briten besonders hart angehen würden. Der Vorwurf des zweistufigen Justizsystems ist unbegründet. Es gibt für öffentliche Bedienstete - auch für die Polizei - Richtlinien, die sicherstellen sollen, dass es nicht zu rassistischer Diskriminierung kommt. Nur ist dies in der Realität oft nicht der Fall.

Allerdings ist es nicht so, dass weiße Britinnen und Briten schlechter behandelt werden, im Gegenteil: Menschen aus ethnischen Minderheiten sind im Justizsystem einer systematischen Diskriminierung ausgesetzt. Das heißt natürlich nicht, dass dies immer der Fall ist. Nur lässt sich daraus kein breiterer Trend ablesen, wie es beispielsweise Farage tut. Der Vorwurf des zweistufigen Justizsystems ist unbegründet.

Der Vater des Opfers hat das Land explizit aufgerufen, den Tod seines Sohnes nicht zu missbrauchen. Die Anhängerschaft des Täters bei der religiösen Sikh-Gemeinschaft ist ein wichtiger Aspekt in diesem Fall. Die Rechte versucht, die Tatsache in den Vordergrund zu stellen, dass der Täter nicht weiß und das Opfer weiß ist, oder auch, dass der Täter ein zeremonielles Sikh-Messer benutzte.

Vertreter der britischen Sikh-Gemeinde, die etwa eine halbe Million umfasst, betonen, dass es sich um eine einzelne Tat handelt, die nichts mit ihrer Religion zu tun hat. Auch der Vater des Opfers hat nach dem Urteilsspruch gesagt, dass es hier nicht um Rassismus gehe und auch nicht um Sikhismus. Es gehe um Mord. Er hat das Land explizit aufgerufen, den Tod seines Sohnes nicht zu missbrauchen, um weitere Spaltung, Hass und Spannungen zu schüren.

Das Gespräch führte Nicolas Malzacher. Der Fall hat auch Auswirkungen auf Keir Starmer, den Chef der Rechtspartei Labour. Der Chef der Rechtspartei Reform UK, Nigel Farage, werde versuchen, diesen Fall so gut wie möglich auszunutzen, sagt Peter Stäuber.

'In zwei Wochen findet in Nordengland eine wichtige Nachwahl für einen Unterhaussitz statt, bei der sich Labour und Reformer ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. ' Die Gefahr für Labour bestehe, dass die aufgeheizte Stimmung in der Folge dieses Mordfalls Farage helfen werde, so Stäuber. Starmer habe die hetzerischen Worte von Nigel Farage und anderen Rechtspolitikern in scharfen Worten verurteilt.

'Er hat Farage vorgehalten, dass er genau das tue, was die Familie des Opfers nicht will, nämlich daraus Kapital zu schlagen





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