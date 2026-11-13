Polizeifahndung in Ehrendingen: Zwei Polen wegen Motorrad-Diebstahls festgenommen

Die Aargauer Polizei hat zwei Männer in Ehrendingen festgenommen. Sie verdächtigt die Verdächtigen des Motorrad-Diebstahls aus dem Berner Oberland. Eine Grossfahndung war im Gange.

Zwei maskierte Männer im Alter von 34 und 40 Jahren stehen wegen eines Motorrad-Diebstahl s unter Polizeiverdacht. Die Festnahmen erfolgten am Donnerstagmorgen in Ehrendingen im Kanton Aargau nach einer intensiven Grossfahndung. Die beiden Polen waren von der Kantonspolizei Aargau als Tatverdächtige identifiziert worden. Sie gelten als Haupttäter einer Diebestour, bei der zwei Motorräder erbeutet wurden.

Alarm durch Anwohner um 07:15 Uhr

Der Anlass für die polizeilichen Massnahmen geht auf einen Alarmrückruf eines Anwohners zurück. Dieser meldete den Vorfall am Donnerstag, dem 07.15 Uhr, bei den zuständigen Behörden. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte diese Information am Freitag öffentlich. Im Zentrum der Ermittlungen stand ein weisser Lieferwagen, der von den Fliehenden benutzt wurde.

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Bei einer sofortigen Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten zwei Motorräder vor. Beide Zweiräder waren mit einem klaren Verstoß gegen Vorschriften versehen: Ihnen fehlten die obligatorischen Kontrollschilder. Diese Anomalie diente der Polizei als direkter Hinweis auf die illegalen Herkunft der Fahrzeuge. Die ersten behördlichen Abklärungen ergaben rasch, dass beide Motorräder im Kanton Bern gestohlen worden waren.

Grosseinsatz mit vier Polizeikräften

Zur Festnahme der Tatverdächtigen waren mehrere Kräfte im Einsatz. Neben der Kantonspolizei Aargau waren auch die Stadtpolizei Baden, die Regionalpolizei Zurzibiet und die Grenzwache an der Fahndung beteiligt. Die Staatsanwaltschaft Baden leitete parallel dazu eine formelle Strafuntersuchung gegen die beiden Männer ein. Der koordinierte Vorstoss der verschiedenen Sicherheitsbehörden war entscheidend für den Erfolg der Operation.

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Die Fahndung führte die Beamten in das Gemeindegebiet von Ehrendingen. Eine Patrouille der Stadtpolizei Baden konnte den ersten der beiden Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe des weissen Lieferwagens festnehmen. Dieser Tatbestand markierte den ersten Durchbruch in der komplizierten Fahndungslage. Die verbliebene Tatverdächtige versuchte unterdessen, der Festnahme zu entkommen.

Jagd mit Diensthunden im Waldgebiet

Der Flüchtende versuchte, sich im näheren Umfeld des Tatorts zu verstecken. Die eingesetzten Diensthunde waren hier entscheidend. Der Diensthund Malouk, der der Stadtpolizei Baden angehörte, spürte den zweiten Flüchtigen erfolgreich auf. Der Mann hatte sich unter einer Tanne verborgen, was seine Entdeckung ermöglichte.

Trotz der Entdeckung floh der Mann erneut und versuchte, zu Fuss zu entkommen. Die Verfolgungsjagd führte in ein weiteres Gebiet, wo der Diensthund Tyron im Einsatz war. Tyron gehört zur Regionalpolizei Zurzibiet. Dieser Vierbeiner konnte den zweiten Flüchtigen stellen und festnehmen. Die Festnahme beendete die kurzzeitige Flucht und sicherte die Beweiskette für die Staatsanwaltschaft. Beide Männer wurden nun der zuständigen Justizbehörde überstellt.