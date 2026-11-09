Polizeieinsatz in Zürich: Hund erschossen, Halter festgenommen

Am 6. November 2026 schossen Polizisten in Zürich Kreis 11 auf einen angreifenden Hund. Der 47-jährige Halter wurde wegen tätlichen Angriffs festgenommen.

Am frühen Morgen des 6. November 2026 ereignete sich ein schwerwiegender Vorfall im Zürcher Kreis 11, bei dem die Stadtpolizei Zürich mit extremer Gewalt konfrontiert wurde. An der Schaffhauserstrasse kontrollierten Beamte kurz vor 3 Uhr einen Mann, als sich die Situation plötzlich eskalierte. Ein grosser Hund griff die Einsatzkräfte direkt an, woraufhin die Polizisten gezwungen waren, ihre Schusswaffe zu benutzen. Das Tier verstarb wenig später, sein Halter wurde durch den gezielten Einsatz von Nicht-Tötungsmitteln überwältigt und festgenommen.

Eskalation an der Schaffhauserstrasse

Der genaue Ablauf des Vorfalls zeigt eine rasche Zunahme der Aggression auf Seiten des Hundes. Das Tier war rund 60 Kilogramm schwer und rannte bellend, knurrend und mit zähnefletschendem Gebiss auf die Polizisten zu. Angesichts dieser unmittelbaren Bedrohung entschlossen sich die Beamten, auf das Tier zu schiessen. Der Hund blieb nach den Schüssen auf dem Boden liegen, was den Einsatz der Schusswaffe als notwendig erscheinen liess, um die eigene Sicherheit und die der Kollegen zu gewährleisten.

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Tätlicher Angriff durch den Halter

Kurz nach der Schussabgabe gegen den Hund griff der 47-jährige Hundehalter die Einsatzkräfte persönlich an. Er versuchte einen der Polizisten tätlich zu verletzen und unternahm zudem den Versuch, dem Beamten seine Dienstwaffe zu entreissen. Dieser Angriff wurde vom Polizisten erfolgreich abgewehrt, wodurch dieser genug Distanz zu seinem Angreifer schaffen konnte. Dennoch führte der Mann weiterhin Schläge gegen den Polizisten aus, was die Situation weiterhin als hochgefährlich klassifizierte.

Einsatz von Destabilisierungsgeräten

Um die Gewalt des Mannes zu beenden, holsterte der Polizist zunächst seine Dienstwaffe ein und wechselte zu einem milderen Einsatzmittel. Es handelt sich hierbei um ein Destabilisierungsgerät, das speziell dazu dient, Angreifer zu entwaffnen oder zu immobilisieren, ohne tödliche Gewalt anzuwenden. Mit diesem Gerät konnte der aggressive Mann schliesslich überwältigt werden. Die beteiligten Polizisten blieben bei dem gesamten Vorfall unverletzt, was auf die professionelle Handhabung der Einsatzmittel und die Ausbildung der Beamten zurückzuführen ist.

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Todesfall des Presa Canario

Der Hund, bei dem es sich um einen Presa Canario handelt, wurde umgehend in das Tierspital Zürich gebracht. Dort verstarb das Tier kurz nach seiner Einlieferung. Der Tod des Tieres ist die direkte Folge des polizeilichen Schusseinsatzes, der als notwendig erachtet wurde, da das Tier die Polizisten mit seiner Grösse und Aggression bedrohte. Die Rasse Presa Canario ist bekannt für ihre Kraft und ihren Schutztrieb, was die Dynamik des Angriffs weiter erklärt.

Forensische Sicherung und Abklärungen

Zur Spurensicherung rückten Spezialistinnen und Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich an den Ort des Geschehens. Ihre Aufgabe besteht darin, den Hergang des Vorfalls lückenlos zu dokumentieren und Beweise zu sichern, die für die weitere rechtliche Aufarbeitung entscheidend sein werden. Die weiteren Abklärungen in diesem Fall werden nun von den zuständigen Stellen fortgeführt, um die Gründe für den Einsatz der Schusswaffe und die Festnahme des Halters juristisch zu prüfen.