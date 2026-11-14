Polizeieinsatz in Wil SG: Drei Tatverdächtige nach Einbruch in Oberbüren festgenommen

Die Kantonspolizei St. Gallen hat drei mutmassliche Einbrecher in Wil festgenommen. Die Tatverdächtigen wurden wegen eines Einbruchs in Oberbüren am Freitag beschuldigt.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Samstag drei Tatverdächtige festgenommen, die des Einbruch s in ein Einfamilienhaus in Oberbüren im Kanton St. Gallen verdächtigt werden. Die Festnahmen erfolgten im Rahmen eines intensiven Polizeieinsatz es in der Stadt Wil, nachdem die Täter zuvor erfolgreich aus dem Wohngebiet entkommen waren.

Hergang des Einbruchs und Flucht

Der Vorfall wurde der Polizei am Freitag um 15.30 Uhr gemeldet, wie die Behörden am darauf folgenden Samstag bestätigten. Die Täter waren in das Haus in Oberbüren eingedrungen und hatten sich anschließend schnell mit einem Kraftfahrzeug vom Tatort entfernt. Die Belegschaft der Kantonspolizei St. Gallen nahm die Verfolgung auf, um die gesuchten Personen zu stellen und weiteren Straftaten vorzubeugen.

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Festnahme auf dem Pannenstreifen

Während der Verfolgungsjagd entzog sich der Fahrer des Fluchtfahrzeugs zunächst einer Kontrolle durch die Beamten. Die Situation spitzte sich jedoch zu, als eine zweite Streife zur Verstärkung hinzukam. Die Polizei stoppte das Fahrzeug daraufhin auf dem Pannenstreifen bei der Autobahneinfahrt Wil. Die drei ins Auto steigenden Personen konnten von den Beamten umgehend festgenommen und festgehalten werden.

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Identität der Tatverdächtigen

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Männer aus Frankreich sowie um eine Frau aus Kroatien. Die französischen Verdächtigen sind 19 und 21 Jahre alt, während die kroatische Tatverdächtige 25 Jahre alt ist. Die Polizei wirft dem Trio den gewaltsamen Einbruch in das Einfamilienhaus in Oberbüren vor. Es wird angenommen, dass die Täter durch die Terrassentür in das Gebäude gelangten.

Weitere Ermittlungen und Sachschaden

Derzeit klären die Ermittler, welche Gegenstände gestohlen wurden. Die genaue Höhe des materiellen Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei untersucht weiterhin, ob die Täter weitere Gegenstände aus dem Haus entfernt haben. Die drei Festgenommenen werden nun formell beschuldigt und das weitere juristische Verfahren wird in die Hände der Staatsanwaltschaft gelegt.