Polizeiaktion in Dielsdorf: 700 Marihuana-Pflanzen und Waffenarsenal sichergestellt

Die Kantonspolizei Zürich hat in Dielsdorf eine große Hanfanlage und ein Waffenarsenal beschlagnahmt. Drei Festnahmen wegen Drogen- und Waffenvergehen.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstagmorgen eine spektakuläre Razzia im Bezirk Dielsdorf durchgeführt. Die Einsatzkräfte stießen dabei auf eine versteckte Indoor-Hanfanlage mit mehr als 700 Marihuana-Pflanzen sowie auf ein umfangreiches Arsenal an verbotenen Waffen. Drei Personen im Alter von 41 bis 43 Jahren wurden vorläufig festgenommen und müssen sich der Justiz stellen.

Die Maßnahme erfolgte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland. Die Behörden hatten gezielte Ermittlungen auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Dielsdorf laufen lassen. Die Durchsuchungen konzentrierten sich zunächst auf die Anbaufläche und das Wohnhaus des mutmaßlichen Betreibers der Organisation.

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Entdeckung der illegalen Drogenproduktion

In einer Scheune des Betriebs entdeckten die Polizistinnen und Polizisten die ausgebaute Hanfanlage. Neben den lebenden Pflanzen sicherten sie über sieben Kilogramm konsumbereites und bereits abgepacktes Marihuana. Die Razzia ergab zudem den Fund von technischen Geräten wie speziellen Lampen und Filtern, die für den Anbau erforderlich sind. Zusätzlich wurden mehrere tausend Franken Bargeld bei der Aktion sichergestellt.

Beschlagnahmung von Maschinenpistole und Schrotflinte

Bei einer zweiten Durchsuchung im Haus des mutmaßlichen Betreibers wurden die Beamten auf ein beachtliches Waffenarsenal aufmerksam. Unter den beschlagnahmten Gegenständen befanden sich eine Maschinenpistole mit Magazinen und Munition sowie ein Schalldämpfer. Die Sicherheitskräfte nahmen auch eine Druckluftpistole, eine Schrotflinte und eine Schleuder mit Armstütze in Gewahrsam.

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Neben den Schusswaffen sicherten die Einsatzkräfte eine weitere Palette von Waffen. Dazu gehörten ein Schlagring, ein Springmesser sowie diverse Wurfsterne und Wurfmesser. Diese Ausrüstung wird im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die festgenommenen Personen geprüft und dient als Beweismittel in den laufenden Verfahren.

Verhaftung von zwei Schweizern und einer Schweizerin

Die drei festgenommenen Personen sind zwei Schweizer Bürger und eine Schweizerin. Ihr Alter liegt zwischen 41 und 43 Jahren. Gemäß der Pressemitteilung der Behörden müssen sie sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Den Ermittlern zufolge gelten Vorwürfe wegen Widerhandlungen gegen das Waffengesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Staatsanwaltschaft betont ausdrücklich die Gültigkeit der Unschuldsvermutung für alle beschuldigten Personen. Die festgenommenen Akteure wurden der Untersuchungsbehörde überstellt, um die weiteren rechtlichen Schritte einzuleiten. Die Beschuldigten sind derzeit in Haft und werden nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen behandelt.

Zerstörung der Anlage und Sicherstellung der Beweise

Die Konsequenzen für die illegale Infrastruktur waren umgehend und vollständig. Eine private Entsorgungsfirma wurde beauftragt, die Anlage abzubauen. Dabei wurden nicht nur die Drogenpflanzen vernichtet, sondern auch sämtliche Anbaugeräte und technischen Geräte zerstört.

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Das beschlagnahmte Bargeld und die gefundenen Waffen verbleiben in der Obhut der Untersuchungsbehörde. Diese Gegenstände werden als Beweismittel in den anhängigen Gerichtsverfahren weiter verwendet. Die Razzia in Dielsdorf markiert einen signifikanten Erfolg bei der Bekämpfung des organisierten Drogenhandels und der illegalen Waffensicherung in der Region.