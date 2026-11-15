Polizei Zürich sichert 12 Kilo Drogen und Festnahme zweier Verdächtiger in Dübendorf

Die Kantonspolizei Zürich hat zwei Deutsche festgenommen und rund 12 Kilo Kokain sowie Waffen sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft nach der Razzia in Dübendorf.

Die Kantonspolizei Zürich hat am vergangenen Donnerstagabend eine umfangreiche Razzia durchgeführt, bei der zwei tatverdächtige Personen deutscher Staatsangehörigkeit festgenommen wurden. Während einer Verkehrskontrolle in Zürich-Leimbach stießen die Beamten auf eine signifikante Menge illegaler Substanzen. Die Fahnder sicherten insgesamt rund zwölf Kilogramm Drogen, darunter neun Kilogramm Kokain, sowie mehrere Schusswaffen und beträchtliche Bargeldmengen. Die beiden festgenommenen Mutmaßten, ein 34-jähriger Mann und seine 44-jährige Mitbewohnerin, werden des Drogenhandels verdächtigt. Die Staatsanwaltschaft Zürich hat daraufhin die Untersuchungshaft gegen beide beantragt.

Komplexer Tathergang und sichergestellte Beweismittel

Der Vorfall begann am Donnerstag kurz vor 19.00 Uhr, als die Einsatzkräfte in Zürich-Leimbach einen Personenwagen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 34-jährige Fahrer, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wurde dabei kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und des Drivers stießen die Polizisten auf größere Mengen Kokain. Aufgrund dieser Entdeckung wurde der Mann umgehend festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führten die Fahnder zu einer Wohnung in Dübendorf, die als Aufenthaltsort des Verdächtigen bekannt war.

Also read Polizei beschlagnahmt über 12 kg Drogen in Zürich und Dübendorf

In der Wohnung in Dübendorf trafen die Ermittler auf die 44-jährige Mitbewohnerin, die ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Auch sie wurde im Rahmen der Aktion festgenommen. Bei der Durchsuchung dieser Räumlichkeiten stellten die Beamten eine erhebliche Menge an Betäubungsmitteln sicher. Konkret sicherten die Polizisten knapp neun Kilogramm Kokain, gut zwei Kilogramm Haschisch und knapp ein Kilogramm der synthetischen Droge 2C-B. Zudem wurden kleine Mengen weiterer Drogen gefunden, die im Gesamtkontext des Falls relevant sind.

Waffenarsenal und finanzielle Sicherstellungen

Neben den massiven Drogenmengen sicherten die Einsatzkräfte auch eine signifikante Bewaffnung. Die Polizisten fanden in der Wohnung eine Serienfeuerwaffe, eine Schreckschusspistole und eine Luftdruckpistole. Die Anwesenheit dieser Waffen deutet auf eine organisierte Struktur des Drogenhandels hin und erhöht die Schwere der juristischen Konsequenzen für die Festgenommenen. Die Sicherstellung der Waffen erfolgt standardmäßig, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und weitere Straftaten zu verhindern.

Advertisement

Zusätzlich zu den illegalen Substanzen und Waffen wurde ein großer Bargeldbetrag sichergestellt. Die Beamten fanden rund 60'000 Franken Bargeld vor, das als Tatwerkzeug oder als Erlös aus dem Drogenhandel betrachtet wird. Die Kombination aus Drogen, Waffen und Bargeld unterstreicht die Dimension der ermittelten Straftat. Die Kantonspolizei Zürich betonte in ihrer Mitteilung, dass die Aktion gezielt gegen den Drogenhandel in der Region Zürich gerichtet war und erfolgreich verlief.

Juristische Konsequenzen und Anhaltungsanträge

Nach der Festnahme und der Sicherstellung der Beweismittel übergab die Polizei die beiden Verhafteten der Zuständigkeit der Zürcher Staatsanwaltschaft. Beide Tatverdächtige, der 34-jährige Mann und die 44-jährige Frau, stehen unter dem Verdacht des schweren Betäubungsmittelhandels. Die Staatsanwaltschaft prüfte die Beweislage und stellte beim Zwangsmassnahmengericht einen Antrag auf Untersuchungshaft. Die Entscheidung darüber, ob die Haft zur Sicherstellung der Beweise und zur Abwehr der Fluchtgefahr angeordnet wird, obliegt nun dem Gericht.

Die Untersuchungshaft dient dazu, weitere Straftaten zu verhindern und die Unversehrtheit der Ermittlungen zu gewährleisten. Da es sich um einen Fall mit großen Drogenmengen und Waffen handelt, ist mit einer strengen rechtlichen Behandlung zu rechnen. Die deutsche Staatsangehörigkeit der Festgenommenen spielt in der aktuellen Phase der Untersuchung keine primäre Rolle, könnte aber bei der möglichen Auslieferung oder Abschiebung nach einer Verurteilung relevant werden. Die Polizei führt die Ermittlungen weiter, um eventuelle Mitwisser oder höhere Ringe zu identifizieren.

Internationale Drogenproblematik und Sicherheitsmaßnahmen

Dieser Fall ist Teil eines größeren Zusammenhangs, in dem spanische Behörden regelmäßig versuchen, Drogenschmuggler zu bekämpfen. Oftmals kommen dabei selbstgebaute U-Boote zum Einsatz, um Drogen nach Europa zu schmuggeln. Im aktuellen Fall der Kantonspolizei Zürich geht es jedoch um die lokale Distribution und den Besitz dieser Ware. Obwohl Kuriere festgenommen werden können, bleibt die übergeordnete Logistik oft unentdeckt, was zu einem Verlust der millionenschweren Beute für die Behörden führt. Die Sicherstellung von zwölf Kilogramm Kokain ist jedoch ein signifikanter Schlag gegen den lokalen Schwarzmarkt.

Advertisement

Die Maßnahmen der Kantonspolizei Zürich demonstrieren die kontinuierlichen Anstrengungen, den Drogenhandel in der Metropolregion zu unterbinden. Durch die schnelle Reaktion der Fahnder und die sorgfältige Sicherstellung von Beweismitteln wie Waffen und Bargeld wird die Grundlage für eine erfolgreiche juristische Aufarbeitung geschaffen. Die Festnahme der beiden deutschen Staatsangehörigen zeigt, dass internationale Netzwerke auch lokal angreifbar sind. Die weiteren Verfahrensschritte werden von der Staatsanwaltschaft Zürich koordiniert, während die Polizei die Ermittlungen bis zur gerichtlichen Entscheidung fortsetzt.