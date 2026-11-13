Polizei Zug nimmt Einbrecher mit Drohne in Hünenberg fest

Die Zuger Polizei setzt erstmals Drohnentechnologie erfolgreich zur Festnahme eines mutmasslichen Einbrechers in Hünenberg ein. Der 35-jährige Tatverdächtige wurde nach langer Fahndung gestellt.

Die Zuger Polizei hat am Donnerstagabend, dem 13. Juni 2024, einen mutmasslichen Einbrecher in Hünenberg festgenommen. Dabei kam erstmals gezielt eine Drohne zur Unterstützung der Fahndung zum Einsatz. Der 35-jährige albanische Staatsangehörige war zuvor aus einer Wohnung im Quartier Schlattwäldli geflohen, nachdem die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren.

Einsatz der Drohne bei der Fahndung

Die Einsatzkräfte der Polizei Zug wurden kurz vor 19.00 Uhr über einen Einbruch in eine Liegenschaft am Schlattwäldli informiert. Als die Streifenwagen vor Ort eintrafen, hatte der Verdächtige das Gebäude bereits verlassen und versuchte, der Kontrolle zu entgehen. Um den Flüchtigen zu finden, leiteten die Strafverfolgungsbehörden eine intensive Fahndungsaktion ein, bei der moderne Technologie zum Einsatz kam.

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Die Drohne durchstreifte das Umfeld der Liegenschaft und entdeckte den Mann schliesslich auf einem offenen Feld östlich des Tatorts. Der Verdächtige erkannte die Luftüberwachung und versuchte erneut zu fliehen. Er versteckte sich daraufhin in einem Industrieareal in der näheren Umgebung, um sich der Festnahme zu entziehen.

Luftaufnahmen führen zur Festnahme

Trotz der Täuschungsversuche des Mannes blieben die Polizisten am Ball. Luftaufnahmen, die von der Drohne übermittelt wurden, halfen den Einsatzkräften, den genauen Aufenthaltsort des Flüchtigen zu bestimmen. Durch diese präzisen Informationen konnten die Beamten den Tatverdächtigen schliesslich stellen und festnehmen. Die Tatverdächtigen Identität wurde als 35-jähriger Mann mit albanischer Staatsangehörigkeit bestätigt.

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Dieser Erfolg markiert einen signifikanten Schritt in der modernen Kriminalitätsbekämpfung im Kanton Zug. Der gezielte Einsatz technischer Hilfsmittel zeigte, wie effektiv Drohnen bei der Suche nach flüchtigen Personen in schwierigem Gelände sein können. Die Polizei zog positive Schlüsse aus dem Gelingen der Operation am Abend.

Weitere Verfahrensschritte eingeleitet

Nach der Festnahme hat die Zuger Staatsanwaltschaft umgehend eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Behörden gehen schweren Vorwürfen nach und haben bereits Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen beantragt. Das Verfahren wird nun rechtlich aufgearbeitet, um die Tatherstellung und die weiteren Umstände des Einbruchs zu klären.

Die Öffentlichkeit und die Betroffenen erhalten im weiteren Verlauf des Verfahrens keine detaillierten Informationen mehr zur aktuellen Lage. Die Zuger Strafverfolgungsbehörden betonten am Freitag öffentlich die erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Fahndung. Der Fall unterstreicht die Bedeutung innovativer Methoden in der modernen Polizeiarbeit.