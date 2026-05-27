Polizei warnt vor Handy beim Fahren - und will vermehrt Kontrollen durchführen

Die Zentralschweizer Polizeikorps haben während drei Wochen ein besonderes Augenmerk auf das Thema Ablenkung gelegt. Sie haben gezielte Kontrollen durchgeführt und 27 Personen angezeigt, weil sie während der Fahrt ihr Smartphone bedient haben.

Die Zentralschweizer Polizei korps haben während drei Wochen ein besonderes Augenmerk auf das Thema Ablenkung gelegt. Nebst der Prävention mit Plakaten oder Inhalten auf Social Media wurden in den letzten Tagen in der Zentralschweiz gezielte Kontrolle n durchgeführt. 27 Personen wurden angezeigt, im letzten Jahr waren es 44.

Dies hauptsächlich, weil sie während der Fahrt ihr Smartphone bedient haben. Sie müssen auch mit einem Führerausweisentzug rechnen. Ausserdem wurden knapp 430 Personen mit einer Ordnungsbusse belegt, weil sie während der Fahrt ohne Freisprechanlage telefoniert haben - im Vorjahr waren es 500. Die Betroffenen waren zum grossen Teil mit Motorfahrzeugen unterwegs, aber auch fünf Mofa- und Radfahrer wurden gebüsst.

Die Zentralschweizer Polizeikorps warnen, dass Autofahrende sich beim Fahren auf das Verkehrsgeschehen fokussieren, das Navigerät vor der Abfahrt programmieren und auf das Lesen und Schreiben von SMS sowie aufs Telefonieren verzichten sollen. Die Polizei rät, an einem sicheren Ort anzuhalten, wenn etwas Dringendes erledigt werden muss. Die Polizei warnt vor dem Handygebrauch beim Fahren und will vermehrt Kontrollen durchführen





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