Polizei sucht nach Augenzeugen nach Raubüberfall in Reinach

Ein vermummter Mann bedrohte eine Angestellte der Coop-Tankstelle in Reinach mit einem Messer und forderte Geld. Die Polizei sucht nach Augenzeugen und nimmt Hinweise entgegen.

In Reinach kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem dramatischen Vorfall. Ein vermummter Mann bedrohte eine Angestellte der Coop-Tankstelle an der Aarauerstrasse mit einem Messer und forderte Geld.

Die Polizei sucht nun nach Augenzeugen, die den Täter vor der Tat oder auf der Flucht gesehen haben. Der Täter flüchtete mit einigen hundert Franken Bargeld und verschwand kurz darauf. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter ermittlungsued.kripo@kapo.ag.ch entgegen. Der Vorfall ereignete sich um 4:45 Uhr am 27.

Mai 2026. Die Polizei wird weiterhin alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, um den Täter zu identifizieren und zu verhaften. Die Bürger werden gebeten, ihre Augen offenzuhalten und nach verdächtigen Personen Ausschau zu halten. Die Polizei ist bemüht, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten und jeden Vorfall ernst zu nehmen.

Der Fall ist noch nicht vollständig aufgeklärt und die Polizei bittet um Geduld und Verständnis. Die Bürger werden auf dem Laufenden gehalten, sobald neue Informationen vorliegen





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