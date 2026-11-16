Polizei St. Gallen: Taser gegen messerbedrohende Frau an der Felsenstrasse

Am frühen Montagmorgen setzte die Polizei St. Gallen einen Taser ein, nachdem eine 44-jährige Frau Einsatzkräfte mit einem Messer bedrohte. Details zum Vorfall.

Am frühen Morgen des Montags, dem 16. Oktober 2026, wurde die Polizei in der Stadt St. Gallen alarmiert, nachdem dort ein schwerwiegender Zwischenfall gemeldet worden war. Gegen kurz vor 3 Uhr gingen bei den zuständigen Stellen Meldungen über eine eingeschlagene Glasscheibe sowie lautes Geschrei aus einem Wohnhaus an der Felsenstrasse ein. Die dortigen Einsatzkräfte eilten zur Stelle, um die Situation zu klären und die Sicherheit der Anwohner sowie der Beteiligten wiederherzustellen.

Einschlag und Alarmierung durch Geschrei

Der Vorfall begann mit einem lauten Krachen, das als Einschlag einer Scheibe interpretiert wurde, gefolgt von Schreien aus dem Inneren der Liegenschaft. Diese Notrufe veranlassten die Streifen der Stadtpolizei, unverzüglich das Gebäude an der Felsenstrasse zu betreten. Die Lautstärke der Stimmen deutete auf eine akute Bedrohungssituation hin, weshalb die Patrouille mit entsprechender Vorsicht und Alarmbereitschaft agierte, um möglichen Gefahren sofort vorbeugen zu können.

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Konfrontation mit messerbedrohender Frau

Im Eingangsbereich des Wohnhauses stellte die Streife eine 44-jährige Schweizerin fest, die sich hinter einer Glastüre befand. Die Polizisten versuchten zunächst den Kontakt zur Frau, um die Lage durch Kommunikation zu deeskalieren. Die Frau ignorierte die Ansprachen der Sicherheitskräfte jedoch bewusst. Als die Einsatzkräfte sich der Türe näherten und anklopften, öffnete die Frau plötzlich die Tür. In ihren Händen hielt sie ein Messer, was die Situation sofort eskalieren ließ und die Beamten in eine bedrohliche Position zwang.

Einsatz von Destabilisierungsgeräten

Aufgrund der unmittelbaren Gefahr, die von der mit einer Klinge bewaffneten Frau ausging, entschieden die Polizisten den Einsatz eines Destabilisierungsgeräts, umgangssprachlich als Taser bekannt, für notwendig. Dieses non-lethale Mittel wurde verwendet, um die Angreiferin vorübergehend handlungsunfähig zu machen. Durch den gezielten Einsatz des Elektrorschockgeräts konnte die 44-Jährige kurzzeitig gelähmt werden, was es den Polizeikräften ermöglichte, die Situation unter Kontrolle zu bringen und die Frau sicher zu festzunehmen.

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Sicherheitstasche mit zweiter Waffe entdeckt

Nach der Festnahme der Frau unterzogen die Beamten das Geschehen einer genaueren Überprüfung. Dabei stellte sich heraus, dass die 44-Jährige nicht nur das eine sichtbare Messer trug, sondern sich zusätzlich eine zweite Klinge verborgen hatte. Diese zweite Waffe war geschickt hinter einem Regenschirm versteckt, den sie bei sich führte. Die Entdeckung dieser zweiten Bewaffnung unterstreicht die Notwendigkeit des harten Einschreitens der Polizei, da die Gefahr für die Einsatzkräfte weiterhin hoch war, obwohl die Situation technisch bereits entschärft schien.

Wohnsituation und psychologischer Hintergrund

Es stellte sich heraus, dass die 44-jährige Schweizerin selbst in dem betroffenen Wohnhaus an der Felsenstrasse wohnt. Die Umstände deuten darauf hin, dass sich die Frau möglicherweise in einer akuten psychologischen Ausnahmesituation befand, die zu ihrem aggressiven Verhalten führte. Trotz des gewalttätigen Ausbruches und der Bedrohung der Sicherheitskräfte geht die Polizei von einem individuellen Krisenfall aus, der jedoch die rechtlichen und sicherheitstechnischen Konsequenzen des polizeilichen Einschreitungsmandates nach sich zog.