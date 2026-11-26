Die Kantonspolizei St.Gallen hat in der Nacht vom 25. auf den 26. November 2026 fünf Fahrer bei Alkoholkontrollen und nach Unfällen auf der A13 festgenommen und angezeigt.

In der Nacht vom 25. auf den 26. November 2026 hat die Kantonspolizei St.Gallen eine massive Sicherheitsaktion im Straßenverkehr durchgeführt. Bei dieser nächtlichen Kontrolle wurden insgesamt fünf Männer festgenommen, die sich fahrunfähig im Verkehr bewegt haben. Die Ermittlungen konzentrierten sich dabei besonders auf Vorfälle entlang der A13 sowie in den Gemeinden Heerbrugg, Degersheim, Wil und Buchs. Alle fünf betroffenen Männer wurden formell angezeigt und den zuständigen Strassenverkehrsämtern zur weiteren Bearbeitung gemeldet.

Unfallflucht auf der A13 bei Kriessern

Der erste Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochabend, nachdem die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen gegen 18:15 Uhr einen Hinweis auf ein stehendes Fahrzeug an der Autobahnausfahrt Kriessern erhalten hatte. Ein 34-jähriger Mann befand sich neben der Fahrbahn in einem nicht mehr fahrtüchtigen Zustand. Spätere Untersuchungen ergaben, dass sein Fahrzeug einen Randstein, angrenzendes Wiesland und erneut einen Randstein überfahren hatte, wodurch das Auto aufgebockt wurde. Die Spuren an seinem Fahrzeug wiesen eindeutig auf eine weitere Kollision hin, die kurz zuvor auf der A13 stattgefunden hatte.

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Eine 29-jährige Autofahrerin hatte zuvor einen Unfall gemeldet, bei dem ihr Fahrzeug von einem anderen Auto vom Überholstreifen auf den Normalstreifen touchiert wurde. Der Verursacher war abgefahren, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei identifizierte den 34-Jährigen als den mutmaßlichen Unfallverursacher. Da er als fahrunfähig eingestuft wurde, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blut- und Urinprobe an. Sein Führerausweis wurde sofort eingezogen, und der Sachschaden belief sich auf mehrere tausend Franken.

Alkoholkontrolle in Heerbrugg und Degersheim

Knapp vier Stunden später, kurz nach 23:15 Uhr, stoppte eine Patrouille in Heerbrugg ein Auto auf der Auerstrasse, das mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit von Balgach in Richtung Au unterwegs war. Der 22-jährige Fahrer ließ sich durch die Matrix "Stopp Polizei" und Blaulicht zum Anhalten bewegen. Bei der folgenden Kontrolle in Au auf dem Lettenweg ergab eine beweissichere Atemalkoholprobe einen Wert von 0.52 mg/l. Auch hier wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

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Knappe Viertelstunde darauf, kurz nach 23:30 Uhr, kontrollierte die Kantonspolizei St.Gallen einen 58-jährigen Mann in Degersheim. Dieser war mit seinem Auto auf der Bergstrasse von Degersheim in Richtung Wolfertswil unterwegs. Eine Atemalkoholmessung ergab einen zu hohen Wert, woraufhin dem Mann ein mehrstündiges Fahrverbot ausgesprochen wurde. Diese Kontrollen verdeutlichen die strenge Durchsetzung der Nüchternheitsvorschriften in der Region.

Weitere Festnahmen in Wil und Buchs

Auch in Wil und Buchs führte die Kantonspolizei St.Gallen in der Folgezeit weitere strenge Verkehrskontrollen durch. In Wil wurde kurz nach Mitternacht ein 30-jähriger Mann kontrolliert, der mit seinem Auto auf der Wilerstrasse von Bazenheid in Richtung Wil unterwegs war. Die Patrouille stufte ihn erneut als fahrunfähig ein und ordnete die Entnahme einer Blut- und Urinprobe an. Als schwerwiegende Maßnahme wurde seine Fahrberechtigung für die gesamte Schweiz aberkannt.

Wenige Minuten später, kurz nach 0:15 Uhr, kontrollierte eine Patrouille beim Bahnhofplatz in Buchs einen 37-jährigen Autofahrer. Auch bei dieser Kontrolle ergab eine Atemalkoholmessung einen zu hohen Wert. Dem 37-Jährigen wurde ebenfalls ein mehrstündiges Fahrverbot auferlegt. Die Kantonspolizei St.Gallen betont, dass bereits kleine Mengen Alkohol Aufmerksamkeit, Sehvermögen und Reaktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigen können. Die BFU empfiehlt dringend, auf Alkohol zu verzichten, wenn man am Straßenverkehr teilnimmt, und Fahrgemeinschaften so zu planen, dass die fahrende Person nüchtern bleibt.