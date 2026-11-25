Ab 25. November 2026 warnt die Polizei Schaffhausen vor häuslicher Gewalt. Opfer können sich anonym an 142 wenden, ohne eine Strafanzeige zu erstatten.

Die Polizei Schaffhausen hat eine gezielte Kampagne gestartet, um die Öffentlichkeit für die Problematik häuslicher Gewalt zu sensibilisieren. Diese Initiative ist direkt mit der nationalen Aktion "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" verknüpft, die offiziell am 25. November 2026 ihren Startschuss erhält. Im Fokus der Bemühungen steht dabei nicht nur die Prävention, sondern vor allem die Ermutigung von Betroffenen, die vorhandene Unterstützungssysteme aktiv in Anspruch zu nehmen. Die Behörde möchte klarstellen, dass Gewalt keine akzeptierte gesellschaftliche Realität sein darf und es zahlreiche Wege gibt, aus der Situation auszubrechen.

Unabhängigkeit von Strafanzeigen für Beratung sichergestellt

Ein zentrales und oft unterschätztes Angebot der Schaffhauser Polizei besteht darin, dass Betroffene keine sofortige Strafanzeige erstatten müssen, um Hilfe zu erhalten. Viele Menschen zögern aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen oder familiären Konflikten, den ersten Schritt zu gehen. Die Behörden betonen jedoch, dass die Opferhilfe in der Schweiz unabhängig von einem möglichen Strafverfahren arbeitet. Dies ermöglicht es den Geschädigten, sich zunächst einmal professionell beraten zu lassen, ohne den weiteren rechtlichen Weg sofort festlegen zu müssen. Die Entscheidung über eine Anzeige bleibt stets vollständig bei der betroffenen Person.

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Anonyme und kostenlose Unterstützung für alle Betroffenen

Die Opferhilfe bietet kostenlose, vertrauliche und auf Wunsch auch anonyme Beratungsdienste an. Dieses Angebot richtet sich nicht nur an die direkten Opfer von Gewalt, sondern auch an Angehörige und nahestehende Personen, die mit der Situation überfordert sind oder Unsicherheiten haben. Fachpersonen erklären den Betroffenen umfassend ihre Rechte und erläutern die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten im Detail. Zudem vermitteln sie bei Bedarf psychologische oder juristische Unterstützung und helfen aktiv bei der Suche nach einem geschützten Aufenthaltsort, falls eine Flucht aus der aktuellen Wohnsituation notwendig erscheint.

Technische Hürden beim Kontakt zur Notfallnummer überwinden

Der Zugang zur Hilfe ist durch spezifische technische Vorkehrungen erleichtert worden, die den Schutz der Privatsphäre der Anrufenden gewährleisten. Anrufe unter der Nummer 142 erscheinen weder auf der regulären Telefonrechnung noch im detaillierten Verbindungsnachweis des Telekommunikationsanbieters. Dies soll die Barriere für Menschen senken, die aus der Wohnung des Täters heraus anrufen möchten, ohne entdeckt zu werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die Nummer 142 in der lokalen Anrufliste des genutzten Telefons sichtbar sein kann. Daher wird dringend empfohlen, im Zweifel ein anderes, sicher zugängliches Telefon für den Kontakt zu nutzen.

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Unschlüssige Opfer zur Kontaktaufnahme ermutigt

Auch Personen, die sich unsicher sind, ob ihre persönliche Situation tatsächlich unter die Definition von häuslicher Gewalt oder die Zuständigkeit der Opferhilfe fällt, werden ermutigt, Kontakt aufzunehmen. Die Fachkräfte sind geschult, diese Unsicherheiten zu klären und den Betroffenen Sicherheit zu geben. Es ist keine Voraussetzung, dass die Gewalttat bereits juristisch eindeutig klassifiziert werden kann, um einen ersten Gesprächstermin zu vereinbaren. Der Dialog steht im Vordergrund, um die individuelle Betroffenheit einzuordnen und passende Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Die Polizei Schaffhausen will damit erreichen, dass niemand in Not aus Scham oder Angst allein bleibt.

Langfristige Sensibilisierung und gesellschaftlicher Wandel

Durch die Verknüpfung mit der Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" sendet die Polizei Schaffhausen ein deutliches Signal an die gesamte Region. Der Starttermin am 25. November 2026 markiert den Beginn einer intensive Phase der Aufklärung und des Bewusstseinswandels. Es geht darum, Vorurteile abzubauen und das Verständnis dafür zu schärfen, wie man als Gemeinschaft reagieren kann, wenn Gewalt im Haushalt stattfindet. Die Behörden verstehen diesen Ansatz als wesentlichen Baustein, um künftige Fälle frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen soll dabei noch enger und zugänglicher für alle Schaffhauser Bürgerinnen und Bürger werden.