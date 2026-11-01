Polizei Ruggell Eschen Triesen Balvers Halloween: Gewalttat im Wohnheim

Landespolizei und Gemeindepolizeien verstärkten Patrouillen. Gewalttat in Vaduz und technische Störung im LAK Haus St. Florin. Halloween-Sicherheitstipps.

Im Zusammenhang mit Halloween wurden die Patrouillentätigkeiten der Landespolizei verstärkt. Zudem führten die Gemeindepolizisten von Ruggell, Eschen, Triesen und Balvers gezielte Kontrollen durch. Die Sicherheitskräfte waren über das Wochenende hinweg intensiv im Einsatz, um die öffentliche Ordnung zu wahren und auf Vorfälle zu reagieren. Besonders die Bereiche um betreute Wohnheime und öffentliche Plätze standen im Fokus der Kontrollen, da an Halloween oft größere Menschenansammlungen und damit verbundene Risiken erwartet werden.

Gewalttat in betreutem Wohnheim Vaduz

Am Freitagabend wurde die Landespolizei um Unterstützung in einem betreuten Wohnheim gebeten. Ein Bewohner weigerte sich, die benötigten Medikamente einzunehmen, und bedrohte das Personal. Beim Eintreffen der Polizeipatrouille öffnete der Bewohner seine Zimmertür und trat den Beamten in bedrohlicher Haltung entgegen. Trotz mehrfacher Aufforderung, den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten, und der Erklärung, dass eine ärztliche Untersuchung unumgänglich sei, verweigerte der Bewohner die Kooperation.

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Schließlich musste der Bewohner durch die Beamten in Handfesseln gelegt werden. Im Verlauf dieser Intervention gelang es ihm, einem Polizisten einen Faustschlag zu versetzen. Der Beamte erlitt dabei eine kleine Verletzung im Gesichtsbereich. Anschließend wurde der Bewohner nach ärztlicher Untersuchung in eine geeignete Einrichtung verbracht. Dieser Vorfall verdeutlicht die Notwendigkeit einer verstärkten Präsenz von Sicherheitskräften in sensiblen Einrichtungen.

Technische Störung im LAK Haus St. Florin

Am Samstagmorgen kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einer Rauchentwicklung im Heizungsraum des LAK Haus St. Florin in Vaduz. Da sich die Feuerwehr Vaduz und der Rettungsdienst aufgrund eines Kurses bereits im Feuerwehrdepot befanden, konnten die Einsatzkräfte rasch ausrücken. Die Ursache der Rauchentwicklung wurde vor Ort schnell lokalisiert und behoben. Anschließend konnten die Feuerwehr und der Rettungsdienst ihre Ausbildung im Bereich Strahlenschutz fortsetzen.

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Die schnelle Reaktion der örtlichen Feuerwehren und Rettungsdienste verhinderte weitere Schäden. Es gab keine Verletzten zu melden. Die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften und der Bereitschaft vor Ort erwies sich auch hier als effektiv. Die Prüfung der technischen Anlagen und die regelmäßigen Schulungen des Personals trugen dazu bei, dass die Situation unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Häusliche Gewalt und Verkehrskontrollen

Am Samstagvormittag meldete sich eine aufgelöste Frau am Schalter der Landespolizei. Sie gab an, von ihrem Ehemann geschlagen worden zu sein. In der Folge rückten mehrere Patrouillen an den gemeinsamen Wohnort aus. Dort wurden beide Beteiligten befragt. Gegen den Mann wurde schließlich ein Betretungsverbot ausgesprochen. Solche Eingriffe sind notwendig, um Opfern von häuslicher Gewalt umgehend Schutz zu bieten.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Polizeipatrouillen am Wochenende einen alkoholisierten Fahrzeuglenker fest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerausweis abgenommen. Der Fahrer konnte nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen, da sein Alkoholspiegel die gesetzlichen Grenzen überschritten hatte. Der Entzug des Führerausweises dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und soll weitere gefährliche Situationen vermeiden.

Verdächtige Aktivitäten und Sicherheitsratgeber

Im Verlauf des Wochenendes gingen bei der Landespolizei sechs Meldungen über verdächtige Personen sowie vier Meldungen im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Böllern durch Jugendliche ein. Zudem kam es in Triesen und Mauren zu zwei Meldungen wegen Nachtruhestörungen. Am Samstagnachmittag und -abend kontrollierte eine Patrouille mehrere Jugendliche, die verbotene Blitzknallkörper mit sich führten. Die Knallkörper wurden sichergestellt und entsprechende Verzeigungen folgen.

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Die Rettungsdienste waren übers Wochenende stark gefordert. Über die Einsatz- und Notrufzentrale gingen insgesamt neunzehn medizinische Notrufe ein. Daraus resultierten neunzehn Einsätze des Rettungsdienstes. Pyrotechnik birgt Risiken, die durch richtige Vorbereitung reduziert werden können. Achten Sie beim Kauf auf die vorgeschriebenen Kennzeichnungen, eine verständliche Gebrauchsanleitung und die geltenden Altersbeschränkungen. Nicht alle pyrotechnischen Gegenstände dürfen von Privatpersonen erworben oder verwendet werden. Die jeweiligen Vorschriften sind vor dem Kauf und der Verwendung zu prüfen.

Jeder Feuerwerkskörper benötigt einen geeigneten Abbrennplatz. Der vorgeschriebene Abstand ist auf der Verpackung angegeben und hängt vom jeweiligen Produkt ab. Halten Sie Zuschauende, Kinder und Tiere außerhalb des Sicherheitsbereichs und achten Sie auf Gebäude, Fahrzeuge und brennbare Gegenstände in der Umgebung. Bodenfeuerwerk benötigt einen festen, ebenen Untergrund. Raketen müssen aus einer dafür geeigneten, standsicheren Vorrichtung gestartet werden. Richten Sie pyrotechnische Gegenstände niemals gegen Menschen oder Tiere. Halten Sie sich beim Anzünden an die Gebrauchsanleitung und entfernen Sie sich anschließend in den vorgesehenen Sicherheitsbereich.

Ein Feuerwerkskörper kann verzögert reagieren oder nicht vollständig zünden. Nähern Sie sich einem solchen Gegenstand nicht unmittelbar und versuchen Sie niemals, ihn erneut anzuzünden. Halten Sie Abstand und beachten Sie die Entsorgungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers beziehungsweise der zuständigen örtlichen Stellen. Lauter Knallgeräusche können Hunde, Katzen und andere Tiere erschrecken. Ein ruhiger Rückzugsort in der Wohnung bietet Haustieren Schutz vor Lärm und Lichtblitzen. Berücksichtigen Sie außerdem die örtlichen Ruhezeiten und allfällige zeitliche Einschränkungen für Feuerwerk. Pyrotechnische Gegenstände unterscheiden sich nach Kategorie, Wirkung und Verwendungszweck. Die gesetzlichen Regeln können je nach Land und Produkt unterschiedlich ausfallen. Deshalb sind die am jeweiligen Verwendungsort geltenden Bestimmungen maßgebend.