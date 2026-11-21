Zivilbeamte mit Schutzbrillen und Schlagstöcken lösten Ausschreitungen beim Jugendstreik in Zürich aus. Die Polizei setzte Tränengas ein und verhaftete 29 Personen, während Kritik an der Taktik laut wird.

Beim jüngsten Jugendstreik in Zürich kam es zu schweren Ausschreitungen, die durch das Auftreten von Zivilbeamten innerhalb des Demonstrationszugs ausgelöst wurden. Auf der Stockerstrasse in der Schweiz griffen Demonstranten die uniformierten Kräfte an, woraufhin die Polizei mit Tränengas und Gummischrot reagiert. Die Stadtpolizei Zürich gab bekannt, dass 29 Personen vorübergehend festgenommen wurden, wobei vier Personen der Staatsanwaltschaft zugeführt werden. Dieser Einsatz hat eine hitzige Debatte über die Grenzen des Polizeihandelns und die Taktik bei politischen Protesten entfacht.

Einsatz von Zivilbeamten im Demonstrationszug

Die Vorwürfe der gezielten Provokation basieren auf dem Erscheinungsbild und der Ausrüstung der eingesetzten Kräfte. Männer, die den Teilnehmern des Schwarzen Blocks ähnelten, liefen mitten im Demonstrationszug mit und trugen Schutzbrillen sowie mindestens einen Schlagstock. Diese Darstellung wird von Fotojournalist Raimond Lüppken auf Instagram als gezielte Provokation charakterisiert, die das Risiko einer Eskalation massiv erhöht hätte. Die Präsenz dieser vermummten Kräfte mitten im Geschehen wurde von verschiedenen Beobachtern als kontraproduktiv und als Spiel mit dem Feuer beschrieben.

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Eskalation und polizeiliche Gegenmaßnahmen

Die Situation eskalierte auf der Stockerstrasse, nachdem die Zivilbeamten mehrfach zu Verhaftungen am Rande der Demonstration schritten. Linksextreme Teilnehmer sahen in diesem Vorgehen eine Provokation und griffen die Beamten tätlich an. Als Verstärkung angerufen, setzte die uniformierte Polizei Tränengas und Gummischrot ein, um die Lage zu kontrollieren. Die Bilanz der Maßnahmen, insbesondere die 29 Festnahmen, dürfte Politikerinnen und Politiker, die ein rigoroses Durchgreifen gefordert hatten, zufriedenstellen. Trotzdem bleibt die Frage bestehen, ob die gewählten Mittel im Einklang mit dem Ziel eines friedlichen Protests standen.

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Kritik aus der linksextremen Szene und Medien

Aus den Reihen der linksextremen Szene und unabhängiger Journalisten trifft die Polizei scharfe Kritik. Der aktivistische Blog Orka Info wirft der Polizei vor, junge Menschen, die für ihre Zukunft demonstrieren, gezielt zu sabotieren. Noch deutlicher äußert sich die Plattform Confront auf Instagram, wo die Stadt Zürich und ihre Polizei der Kampfhunde für das Spiel mit dem Feuer verantwortlich gemacht werden. Diese Reaktionen zeigen, dass der Einsatz nicht nur zu materiellen Schäden oder Verhaftungen führte, sondern auch das Vertrauen in die Neutralität der Behörde untergraben hat. Die Stimmung ist derart angespannt, dass friedlicher Protest nicht mehr als selbstverständlich angesehen wird.

Ausblick auf den Jugendstreik in Bern

Die Ereignisse in Zürich haben direkte Auswirkungen auf die Planung weiterer Demonstrationen. Direkt nach den Ausschreitungen rief die Plattform Confront zum Jugendstreik Akt 2 am 4. Dezember in Bern auf. Dies signalisiert eine Radikalisierung oder zumindest eine Fortsetzung der Protestbewegung trotz der harten polizeilichen Maßnahmen. Während bei der Stadtpolizei Zürich noch Anfragen zu den eingesetzten Mitteln hängen, bereitet sich die Kantonspolizei Bern bereits auf den bevorstehenden Termin am 4. Dezember vor. Die Zukunft der Proteste bleibt unsicher, da die Spannung zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften weiterhin hoch ist.