Polizei-Konzentrationsaktion in Aargau und Zürich: Einbrüche und Jugendgewalt als Prioritäten

Die Polizei konzentrierte ihre Aktivitäten in Aargau und Zürich auf die Bekämpfung von Einbrüchen und Jugendgewalt. Durch verstärkte Präsenz und Kontrollen wurden mehrere hundert Personen kontrolliert und 15 Straßenverkehrsinfracturen festgestellt, darunter die Nichttragen des Sicherheitsgurts oder falsch gesicherte Kinder.

Eine Schwerpunktaktion in Aargau und Zürich richtete sich insbesondere gegen Einbrüche und Jugendgewalt . Hierbei konzentrierte die Polizei ihren Fokus sowohl auf die Verkehrssicherheit als auch auf die Festhalten und Überprüfung von Fahrzeugen und deren Fahrern hinsichtlich Verkehrssicherheit.

Zudem plantes die Polizei gezielte Kontrollen im Zusammenhang mit Jugendgewalt und Jugendkriminalität. Insgesamt kontrollierte die Polizei im Kanton Aargau mehrere hundert Personen und stellte 15 Straßenverkehrsinfracturen fest, darunter die Nichttragen des Sicherheitsgurts oder falsch gesicherte Kinder





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