Polizei in Mosen: Durch Diensthund Halen festgenommen

Die Polizei hat in Mosen drei mutmassliche Täter festgenommen, nachdem sie durch einen Diensthund die Fahne der Tat aufgezeichnet hatte. Die Tat wurde durch ein Einbruch in ein nahegelegenes Geschäft und einen mutmasslichen Deliktsgut begangen.

Durch den Diensthund Halen konnte die Fährte der Verdächtigen aufgenommen werden, worauf diese schliesslich durch die Polizei festgenommen werden konnten. Am Freitag (8. Mai 2026, ca. 03:00 Uhr) ging die Meldung ein, dass in Mosen drei verdächtige Personen festgestellt wurden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte vor Ort ein Fahrzeug, mutmassliches Deliktsgut sowie ein Einbruch in ein nahegelegenes Geschäft festgestellt werden. Personen waren keine vor Ort. Durch Diensthund Halen konnte eine Fährte nach der Täterschaft aufgenommen werden, welche bis nach Beinwil am See (Kanton Aargau) führte. Mit Unterstützung der Kantonspolizei Aargau konnten die drei mutmasslichen Täter festgenommen werden.

Zudem wurde verdächtiges Werkzeug sichergestellt. Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um drei Kosovaren im Alter von 29, 35 und 37 Jahren. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Kaufmann Modellbau AG: Faszinierende Miniaturwelten mit Präzision und LeidenschaftPizza D’élite in Kirchleerau AG: Neapolitanische Pizza erleben, bestellen & unterwegs geniessenHotel Alpha in Luzern punktet mit idealer Lage und vielen AnnehmlichkeitenRistorante-Pizzeria Pical, Reinach AG: Pizza aus dem Holzofen & italienische Küch





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