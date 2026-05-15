Polizei in Aargau: Drei mutmassliche Kupferdiebe in Brugg festgenommen

Die Kantonspolizei Aargau hat in Brugg drei mutmassliche Kupferdiebe festgenommen. Die Tatverdächtigen sind rumänische Staatsangehörige im Alter von 21, 22 und 38 Jahren.

In Brugg wurden in der Nacht auf Freitag drei mutmassliche Kupferdiebe festgenommen. Bereits eine Woche zuvor stellte Polizei hund "Malouk" drei Rumänen , die sich an Kabelbobinen zu schaffen machten.

Kurz nach Mitternacht meldete die Transportpolizei mehrere verdächtige Personen bei Kabelbobinen an der Unterwerkstrasse. Daraufhin rückten mehrere Patrouillen nach Brugg aus. In unmittelbarer Nähe konnten die Einsatzkräfte drei tatverdächtige Männer anhalten. Bei ihnen handelt es sich um rumänische Staatsangehörige im Alter von 21, 22 und 38 Jahren.

Nach ersten Erkenntnissen gelang es den mutmasslichen Tätern nicht, Kupferkabel oder anderes Deliktsgut zu entwenden. Die Kantonspolizei Aargau nahm die drei Männer unter dringendem Tatverdacht vorläufig fest





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Kupferdiebstahl Rumänen Polizeihund Transportpolizei Unterwerkstrasse

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