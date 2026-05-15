Polizei geht nach zwei Bränden in derselben Nacht von Brandstiftung aus

In Utzenstorf brannten in der Nacht zweier eines Hauses auf verschiedenen Abständen voneinander, die dritte Person konnte das Feuer an einem Mehrfamilienhaus gelöscht haben, die Polizei sucht Zeugen und Zeugeninnen.

Polizei geht nach zwei Bränden in derselben Nacht von Brand stiftung aus - In verschiedenen Teilen von Utzenstorf brannten zwei Häuser auf unterschiedlichen Abständen voneinander an der gleichen Nacht auf Freitag.

Während eines Brandes in einem Schuppen stand ein Mehrfamilienhaus kurz später in Vollbrand, das zweite Feuer konnte von einer dritten Person gelöscht werden. Gegen 3.40 Uhr meldete sich eine dritte Person, die das Feuer an einem anderen Mehrfamilienhaus gelöscht hatte. Beide Hausbrände sind Auslöser der Brandstiftung geworden, die Polizei sucht Zeugen und Zeugeninnen





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