Die Polizei in Frauenfeld nahm drei junge Männer fest, weil sie im Zug Schreckschusspistolen zeigten. Zwei wurden angezeigt, da der Besitz unbewilligt war.

Die Polizei des Kantons Thurgau hat in einem Zug, der in Richtung Zürich fuhr, drei junge Männer vorübergehend festgenommen. Die Ermittlungen begannen am Sonntag, nachdem der Dienststelle eine Meldung vorlag, wonach drei Personen im Fahrzeug Faustfeuerwaffen hervorgeholt und sichtbar gemacht hätten. Die Behörden reagierten umgehend, um die Sicherheit aller Fahrgäste und des Personals zu gewährleisten und die genaue Art der Waffe zu klären.

Sichere Durchsuchung in Bahnhof Frauenfeld

Mehrere Patrouillen der Polizei kontrollierten den Zug am Bahnhof Frauenfeld, als er dort hielt. Bei der Durchsuchung der drei verdächtigen Männer wurden bei zwei von ihnen täuschend echt aussehende Schreckschusspistolen samt Patronen sichergestellt. Die Waffen sahen so真实 aus, dass sie bei Laientaugen leicht mit echten, lebensgefährlichen Feuerwaffen verwechselt werden können. Diese optische Täuschung ist der Grund, warum der Umgang mit solchen Instrumenten streng geregelt ist und nicht einfach in der Öffentlichkeit geduldet wird.

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Angaben zu Herkunft und Besitz der Waffen

Die beiden festgenommenen Männer, ein 19-Jähriger und ein 18-Jähriger, gaben der Polizei an, die Schreckschusspistolen zuvor in Deutschland gekauft zu haben. Sie hatten die Geräte mit in die Schweiz genommen. Laut den geltenden Vorschriften ist die Einfuhr dieser Waffen ohne entsprechende Bewilligung strikt verboten. Zudem darf man sie ohne eine solche Erlaubnis in der Öffentlichkeit nicht frei mitführen, sondern nur für einen zweckgebundenen Transport. Dies bedeutet, dass die Waffe verpackt und direkt vom Ort des Erwerbs zum Ort der Ausstellung oder Lagerung gebracht werden muss, ohne dass sie öffentlich zugänglich oder benutzbar ist.

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Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

Weil die beiden jungen Männer die Waffen ohne die erforderliche Genehmigung in die Schweiz eingeführt und öffentlich mitgeführt hatten, hat die Polizei gegen sie Strafanzeige erstattet. Sie werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die dritte Person, deren Alter in der ursprünglichen Meldung nicht explizit als minderjährig oder mündig im gleichen Kontext wie die anderen beiden definiert wurde, wurde vorübergehend festgenommen, aber nicht angezeigt. Die rechtlichen Konsequenzen hängen nun von den weiteren Ermittlungen und der Beurteilung der Tatbestände durch die Justizbehörden ab.

Rechtliche Konsequenzen für den Waffenbesitz

Dieser Vorfall unterstreicht die strengen Auflagen im Schweizer Waffenrecht bezüglich scheinbarer Feuerwaffen. Schreckschusspistolen, die wie echte Pistolen aussehen, fallen unter die gleiche strenge Regelung wie echte Schusswaffen, sobald sie im öffentlichen Raum sichtbar gemacht werden. Die Einfuhr ohne Bewilligung stellt eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat dar, je nach Schwere des Verstoßes. Die Polizei rückt mit verstärkten Patrouillen an, um solche Verstöße zu verhindern und die öffentliche Sicherheit zu wahren. Fahrgäste, die ähnliches beobachten, werden aufgefordert, sich unverzüglich an die Behörden zu wenden.