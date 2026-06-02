Polizei fasst mutmasslichen Telefonbetrüger nach Hinweis von Angehörigen in Suhr

In Suhr hat die Kantonspolizei Aargau einen 21-jährigen ukrainischen mutmasslichen Telefonbetrüger festgenommen, nachdem Angehörige eines Seniors einen falschen Polizistenanruf meldeten. Ein Komplize ist auf der Flucht. Der Senior kam nicht zu Schaden, und die Staatsanwaltschaft prüft einen Zusammenhang mit einer früheren IT-Betrugsmasche.

Die Kantonspolizei Aargau hat in Suhr einen mutmasslichen Telefonbetrüger festgenommen, nachdem Angehörige eines Senior s die Behörden rechtzeitig informiert hatten. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 21-jährigen ukrainischen Staats angehörige n.

Ein Komplize ist auf der Flucht. Der Vorfall ereignete sich am Montag in der Aargauer Gemeinde Suhr. Familienangehörige des potentiellen Opfers hatten die Polizei alarmiert, als sie Verdacht schöpften. Patrouillen rückten daraufhin zur Adresse des Seniors aus.

Vor Ort trafen sie auf den 21-jährigen Mann, der sich gerade telefonierend aufhielt. Die Regionalpolizei Suret nahm ihn unter dringendem Tatverdacht fest. Eine weitere, beteiligte Person konnte unerkannt entkommen. Zuvor hatte sich ein falscher Polizist bei dem Senior gemeldet und ihn aufgefordert, eine hohe Summe Bargeld abzuheben und sie anschliessend zu übergeben.

Das Opfer erkannte den Betrug jedoch nicht und hätte den Forderungen wahrscheinlich nachgegeben, hätten die Angehörigen nicht eingegriffen. Dadurch entstand dem Mann kein finanzieller Schaden. Die Ermittlungen deckten möglicherweise ein grösseres Betrugsschema auf. Laut Polizei waren unbekannte Täter bereits Wochen zuvor mit dem Senior in Kontakt getreten.

Damals gaben sie sich als IT-Mitarbeiter aus und veranlassten ihn, Anwendungen auf seinen Geräten zu installieren und sein E-Banking zu öffnen. Diese Vorgehensweise ist typisch für sogenannte Callcenter-Betrüger, die zunächst Zugang zu den Konten ihrer Opfer verschaffen, um später Manipulationen durchzuführen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat eine Untersuchung eingeleitet und prüft den möglichen Zusammenhang zwischen dem aktuellen Vorfall und der früheren Kontaktaufnahme. Durch die schnelle Reaktion der Angehörigen und die unmittelbare Festnahme am Tatort konnte ein weiterer Vermögensschaden verhindert werden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor derartigen Anrufen und rät, niemals persönliche oder finanzielle Daten am Telefon preiszugeben. Bei verdächtigen Vorkommnissen soll unverzüglich die Polizei informiert werden. Der Fall zeigt, wie wichtig die Aufmerksamkeit von Familienangehörigen und die Zusammenarbeit mit den Behörden sind. Die Täter nutzen häufig das Vertrauen älterer Menschen aus und geben sich als autorisierte Personen wie Polizisten oder Bankmitarbeiter aus.

Mit psychologischem Druck versuchen sie, ihre Opfer zur Herausgabe von Bargeld oder Kontodaten zu bewegen. Durch technische Manipulationen oder direkte Übergaben sichern sie sich dann die Beute. In diesem Fall blieb der Schaden durch das beherzte Eingreifen der Angehörigen aus. Der flüchtige Komplize wird nun gesucht, und die Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten laufen





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