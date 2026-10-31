Polizei fasst bewaffneten Mann bei Protest in Warschau

Bei einer Demonstration vor dem polnischen Verfassungsgericht in Warschau hat die Polizei einen Mann mit Messer und Schreckschusspistole festgenommen.

Bei einer Demonstration vor dem polnischen Verfassungsgericht in Warschau hat die Polizei am Freitag einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der mit einem Messer und einer Schreckschusspistole bewaffnet war. Der Mann war einer der Organisatorinnen der Kundgebung aufgefallen, weil er teilweise vermummt war, wie die Polizei in Warschau mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich im Umfeld eines erbitterten politischen Streits um die Besetzung des Verfassungsgerichts. Die Demonstration richtete sich gegen die jüngsten Entwicklungen an dem Gericht. Die Polizei sicherte das Gelände ab und nahm den Mann schließlich fest.

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Organisatorin fordert Ablegen der Vermummung

Als die Organisatorin den Mann aufforderte, seine Maskierung abzunehmen, schlug dieser nach der Frau und ergriff die Flucht. Eine Gruppe durchtrainierter Demonstranten setzte dem Mann sofort nach und rief nach Angaben einer dpa-Reporterin Provokateur, Provokateur. Die Polizisten nahmen ihn schließlich fest.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann ein Messer, eine Schreckschusspistole mit Kugeln und ein Abzeichen mit der Aufschrift Security bei sich, dessen Form an einen Polizeiausweis erinnerte. Die Beamten fanden bei ihm außerdem weitere Gegenstände, die die Polizei in ihrer Mitteilung jedoch nicht näher benannte.

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Streit um Besetzung des Verfassungsgerichts

In Polen herrscht zwischen den beiden großen politischen Lagern ein erbitterter Streit um die Besetzung des Verfassungsgerichts. Die aktuelle Krise wurde am Freitag durch eine Bekanntmachung auf der Webseite des Verfassungsgerichts ausgelöst. Dort hieß es, der bisherige Präsident Bogdan Swieczkowski und sein Stellvertreter seien einstweilen von ihren Funktionen entbunden worden.

Stattdessen werde die Richterin Anna Korwin-Piotrowska die Aufgaben übernehmen. Die Mitteilung sorgte bei der Demonstration für zusätzliche Spannung, da die Kundgebung offenbar im Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklung am Gericht stand.

Hintergrund der politischen Krise in Polen

Der Konflikt um das Verfassungsgericht in Polen dauert bereits seit Jahren an und hat sich zu einer der schwersten politischen Auseinandersetzungen des Landes entwickelt. Die beiden großen politischen Lager werfen sich gegenseitig vor, die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben. Die Besetzung der Richterstellen und die Führung des Gerichts sind dabei zentrale Streitpunkte.

Die Demonstration vor dem Verfassungsgericht ist Ausdruck der anhaltenden Spannungen. Die Polizei in Warschau bestätigte den Vorfall und die Festnahme des bewaffneten Mannes. Weitere Angaben zu seinem Motiv machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an.

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Der Vorfall zeigt, wie angespannt die Lage rund um den Streit über das Verfassungsgericht ist. Die Behörden riefen die Teilnehmer der Kundgebung zu einem friedlichen Verlauf auf. Die Organisatoren der Demonstration betonten, dass sie sich für die Unabhängigkeit der Justiz einsetzen.