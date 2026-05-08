Polizei fängt entlaufene Rinderherde in Appenzell Ausserrhoden ein

In der Nacht auf Freitag ist eine Herde Rinder in Walzenhausen ausgebrochen und wurde von der Polizei eingefangen. Der Besitzer transportierte die Tiere mit einem Traktor zurück in den Stall.

In der Nacht auf Freitag hat sich in Walzenhausen im Kanton Appenzell Ausserrhoden ein ungewöhnliches Ereignis ereignet. Eine Herde Rinder war aus ihrem Stall ausgebrochen und hatte sich auf einen nächtlichen Ausflug ins Dorf gewagt.

Die kantonale Notrufzentrale wurde um 2.50 Uhr über den Vorfall informiert, nachdem Anwohner gemeldet hatten, dass sich eine Gruppe Kühe auf der Strasse im Bereich Allmendsberg befinde. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden bestätigte den Vorfall und rückte mit einer Patrouille aus, um die entlaufenen Tiere einzufangen. Die Rinder wurden ausgangs des Dorfes angetroffen, wo sie scheinbar ungestört ihren Weg fortsetzten. Die Strasse war zu dieser späten Stunde menschenleer, sodass die Tiere niemandem zur Last fielen.

Die Einsatzkräfte sperrten den Weg der Rinderherde mit Polizeiabsperrband ab und verhinderten so, dass die Tiere ihren nächtlichen Ausflug fortsetzen konnten. Anschließend wurde der Besitzer der Rinder informiert, der sich umgehend mit Traktor und Anhänger auf den Weg machte, um die Tiere zurück in den Stall zu bringen. Die Rinder schienen den Vorfall gut überstanden zu haben und zeigten keine Anzeichen von Stress, als die Polizei fotografische Beweise aufnahm.

Ein Bild zeigt, wie die Tiere sogar das Patrouillenfahrzeug mit ihrer Nase erkundeten, was die Polizei als eine Art 'Mundwäsche' bezeichnete. Die Tiere wurden als Holstein-Rinder identifiziert, eine Rasse, die für ihre Milchproduktion bekannt ist. Der Vorfall zeigt, dass selbst in ländlichen Regionen unerwartete Ereignisse vorkommen können und die Polizei auch für solche ungewöhnlichen Einsätze gerüstet ist





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