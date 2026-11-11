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Polizei Basel-Stadt kontrolliert 290 Personen am Bahnhof SBB, neun Festnahmen

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Polizei Basel-Stadt kontrolliert 290 Personen am Bahnhof SBB, neun Festnahmen
Kantonspolizei Basel‑Stadt · Bahnhof SBB · Velodiebstahl
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Die Kantonspolizei Basel‑Stadt hat am Bahnhof SBB im Rahmen einer Großkontrolle 290 Personen überprüft und neun Festnahmen veranlasst. Aktionen zielten auf Velodiebstähle und die öffentliche Sicherheit ab.

In einer Masskontrolle im Bahnhof SBB der Stadt Basel‑Stadt hat die Kantonspolizei am 14. April 2025 insgesamt 290 Personen kontrolliert, wovon neun festgenommen wurden. Ziel des Einsatzes war es, Straftaten im öffentlichen Raum konsequent zu verhüten und gezielt gegen Velodiebstähle vorzugehen.

Großkontrolle am Bahnhof SBB - Vorgehensweise und Ergebnisse

Die Aktion wurde von der Kantonspolizei in enger Zusammenarbeit mit der Baselbieter Kapo, der städtischen Staatsanwaltschaft, dem Migrationsamt sowie Bundes- und ausländischen Polizeibehörden durchgeführt. Zu den gestellten Behörden gehörten das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, die französische Police aux frontières und Gendarmerie Nationale, die deutsche Bundespolizei und die Landespolizei Baden‑Württemberg sowie die SBB Transportpolizei.

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Während der Kontrolle wurden nicht nur Festnahmen, sondern auch mehrere Verhaftungen und Vorlagen typischer Delikte vorgenommen. Nach Abschluss der Operation wurden Passanten über die Gefahr von Velodiebstählen aufgeklärt; etwa 200 Flyer und entsprechende Bescheinigungen wurden verteilt.

Informationskampagnen und Prävention

In Ergänzung zur Durchsuchung verteilten die Polizeibeamten rund 800 Vignetten an parkierte Velos im Umfeld des Bahnhofs SBB. Die Flyer enthielten Hinweise zur sicheren Aufbewahrung von Fahrrädern und zum Erkennen potenzieller Diebstähle.

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Die Einsatzleitung betonte, dass der Bahnhof SBB und die umliegende Infrastruktur weiterhin ein Hotspot für diverse Delikte darstellen. Aus diesem Grund plant die Polizei weitere gezielte Aktionen, um die Kriminalität am zentralen Verkehrsknotenpunkt zu reduzieren.

Konsequenzen und Perspektiven für die öffentliche Sicherheit

Nach dem Durchbruch erklärte die Kantonspolizei, dass die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Stellen zum Erfolg der Operation beigetragen habe. Die Festnahmen, zusammen mit den Strafverfolgungsmaßnahmen gegen die festgenommenen Personen, sollen abschreckenden Effekt haben.

Mit der angekündigten Fortführung von präventiven Aktionen und der Aufklärung der Öffentlichkeit hofft die Polizei Basel‑Stadt, die Zahl von Velodiebstählen sowie anderen Delikten im Bahnhof SBB nachhaltig zu senken. Weitere Kooperationen mit internationalen Polizeibehörden sollen die Effektivität der Sicherheitsmaßnahmen erhöhen.

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